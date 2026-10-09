Los pasajeros tendrán que utilizar autobuses y otras líneas para completar algunos recorridos.

Los usuarios del transporte público de Nueva York deberán prepararse para cambios en las líneas J y M de Brooklyn durante cinco fines de semana, entre octubre y noviembre de 2026.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) confirmó que los trenes J no circularán por todo su recorrido habitual y que habrá servicio limitado de la línea M, mientras avanzan los trabajos para reemplazar antiguos interruptores ferroviarios al sur de Marcy Avenue.

Las modificaciones buscan renovar una infraestructura que no se reemplazaba desde 1997 . Las obras afectarán las conexiones entre Brooklyn, Queen y Manhattan.

Las estaciones de las líneas J y M estarán afectadas en Nueva York: ¿cuáles y cuándo?

Durante los fines de semana programados, la línea J prestará servicio entre Jamaica Center-Parsons/Archer y Myrtle Avenue-Broadway. Esos trenes no completarán su recorrido habitual hasta Manhattan en los tramos mencionados.

Las interrupciones serán:

Del 17 al 18 de octubre.

Del 24 al 25 de octubre.

Del 7 al 9 de noviembre.

Del 13 al 16 de noviembre.

Del 20 al 23 de noviembre.

Los cambios comenzará a las 3:30 a.m. del sábado y se extenderán hasta las 10 p.m. del domingo.

La MTA anunció modificaciones en el servicio de trenes de Nueva York durante cinco fines de semana. Shutterstock

En el caso de la línea M, el servicio funcionará de forma limitada y estará divido en dos tramos: los pasajeros podrán viajar entre Middle Village-Metropolitan Avenue y Myrtle-Wyckoff Avenues, con conexión a la línea L, y entre Myrtle-Wyckoff Avenues y Myrtle Avenue-Broadway, donde podrán enlazar con la línea J.

Cambios en la línea J de lunes a viernes

Entre el 13 de octubre y el 20 de noviembre, el tren J circulará por las vías locales entre Marcy Avenue y Myrtle Avenue-Broadway, de lunes a viernes, entre las 10 a. m. y las 3 p. m. Sin embargo, la medida tendrá una excepción entre el 26 y el 30 de octubre.

¿Qué líneas recomiendan para viajar entre Brooklyn y Manhattan?

La MTA recomienda utilizar otras líneas del metro según el trayecto: