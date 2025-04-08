En el marco de la temporada de impuestos 2025 es esencial que los contribuyentes cumplan con las normativas fiscales establecidas para evitar ser sancionados.

Así, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha emitido una advertencia sobre los errores más frecuentes en la declaración de impuestos, que pueden tener como consecuencia la imposición de multas significativas e incluso la pérdida de reembolsos.

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La fecha límite para presentar es el 15 de abril de 2025 para la mayoría de los contribuyentes. Fuente: archivo.

Errores comunes en la declaración de impuestos del IRS que pueden ser penalizados

Entre los errores más frecuentes que cometen los contribuyentes se destacan:

No pagar los impuestos a tiempo

El IRS impone multas a aquellos que no liquidan el monto adeudado dentro del plazo establecido.

No presentar la declaración a tiempo

La presentación tardía de la declaración de impuestos es una de las principales causas de penalización. Cumplir con la fecha límite es fundamental para evitar sanciones.

Reclamar deducciones o créditos indebidos

Intentar beneficiarse de deducciones, créditos o reembolsos sin cumplir con los requisitos establecidos puede acarrear penalizaciones severas.

Errores en la declaración de ingresos

Declarar ingresos inferiores a los reales puede resultar en sanciones y un mayor escrutinio por parte del IRS.

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Qué sucede si no pago a tiempo las multas del IRS

La acumulación de intereses sobre el monto adeudado es consecuencia del haber incumplido con el pago de una multa. De acuerdo con el IRS, los intereses seguirán incrementándose hasta que el contribuyente salde la totalidad de la deuda.

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Cómo puedo prevenir o minimizar las sanciones del IRS

El IRS proporciona diversas alternativas para los contribuyentes que desean evitar o mitigar las sanciones:

Impugnación de la multa: si no estás de acuerdo con la penalización, puedes comunicarte con el si no estás de acuerdo con la penalización, puedes comunicarte con el IRS al número indicado en la notificación o enviar una carta en la que expongas las razones para solicitar la reconsideración de la multa.

Demostrar causa razonable: en determinadas circunstancias, las multas pueden ser eliminadas si el en determinadas circunstancias, las multas pueden ser eliminadas si el contribuyente puede evidenciar que el error fue cometido de buena fe y proporciona pruebas pertinentes.

Consejos para prevenir inconvenientes con el IRS

Con el fin de evitar contratiempos con el Servicio Interno de Impuestos, se sugiere lo siguiente:

Presenta tu declaración a tiempo: es fundamental cumplir con las fechas establecidas para el envío, a fin de eludir sanciones por retrasos.

Verifica la precisión de tus datos: es recomendable revisar minuciosamente tu declaración antes de su envío, asegurando que todos los ingresos, deducciones y créditos estén debidamente reportados.

Consulta a un experto: la asesoría de un profesional fiscal certificado puede ser invaluable para evitar errores comunes y asegurar el cumplimiento de las normativas actuales.

Utiliza herramientas del IRS: recursos como la plataforma Free File y la herramienta de revisión de reembolsos son de gran utilidad para facilitar el proceso.