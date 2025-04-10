Una ayuda económica de hasta USD 1,500 está disponible a través del IRS para quienes realicen una mejora clave en sus hogares. Esta medida, confirmada oficialmente, forma parte del Crédito Fiscalpara Mejoras de Viviendas con Eficiencia Energética, y busca incentivar la instalación de calentadores de agua con bomba de calor, que son más eficientes y permiten ahorrar en costos de energía.

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¿Por qué IRS paga un cheque de estímulo de USD 1,500?

A diferencia de los cheques de estímulofederal por pandemia, este beneficio está enfocado en apoyar a quienes inviertan en tecnología energética más eficiente. El gobierno federal, a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), ofrece un crédito fiscal de hasta USD 1,500 para quienes reemplacen sus calentadores de agua tradicionales por modelos con bomba de calor.

Estos dispositivos son más eficientes porque transfieren el calor del aire al agua, en lugar de generar calor directamente, lo que reduce el consumo eléctrico. Además de ayudar al medio ambiente, pueden reducir notablemente tu factura mensual.

IRS entregará un estímulo económico para ciertos hogares. Fuente: Archivo.

¿Cómo solicitar el cheque de estímulo del IRS de USD 1,500?

El estímulo se tramita como crédito fiscal en tu declaración anual de impuestos. Para reclamarlo debes:

Presentar el Formulario 5695 junto con tu declaración federal ante el IRS.

Haber instalado un calentador de agua con bomba de calor u otro equipo calificado entre el 1 de enero de 2023 y el 1 de enero de 2033 .

Asegurarte de que el equipo cumpla con los requisitos de eficiencia energética que establece el IRS.

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¿Cuándo pagará IRS el cheque de estímulo de USD 1,500?

No es un pago directo anticipado. Este cheque de estímulo se aplica como crédito al momento de presentar losimpuestos. Es decir, al presentar la declaración federal, el IRS reducirá el monto de los impuestos a pagar o aumentará el reembolso hasta USD 1,500, dependiendo de cada situación tributaria.

¿Quiénes califican para este cheque de estímulo del IRS?

Este crédito está dirigido a propietarios que hayan realizado mejoras calificadas en eficiencia energética en su vivienda principal. Pueden incluirse:

Calentadores de agua con bomba de calor

Bombas de calor en general

Auditorías energéticas residenciales

Puertas, ventanas y tragaluces energéticamente eficientes

IRS paga un alivio económico a ciertos contribuyentes. Fuente: Archivo.

Límites del crédito fiscal del IRS

Según el IRS, puedes reclamar hasta:

USD 1,200 por año en mejoras generales (puertas, ventanas, auditorías energéticas, etc.)

USD 2,000 por año específicamente para bombas de calor, calentadores de agua y calderas de biomasa

USD 150 por auditoría energética residencial

USD 250 por cada puerta exterior eficiente , con un tope de USD 500

USD 600 por ventanas y tragaluces calificados

Si estás pensando en mejorar tu sistema de agua caliente, este es el momento ideal. El IRSofrece hasta USD 1,500 de estímulo fiscal por hacer una mejora que te hará ahorrar cada mes y te devolverá dinero en impuestos.