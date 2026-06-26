Al cierre de mercados de este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.623. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una modificación del 2.31%.

En la última semana, la cotización del Quetzal guatemalteco avanzó 5.25% y en el último año acumuló 174.04%, lo que sugiere una tendencia alcista anual con un incremento moderado reciente.

Conoce la cotización de este lunes, 23 de marzo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 24.86%, indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 20.16%.

Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 indica un incremento en su valor en comparación con los días pasados. Este aumento sugiere que la moneda está fortaleciéndose, lo cual es favorable para la economía local.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, implicaría una depreciación del Quetzal que podría afectar negativamente el poder de compra de los guatemaltecos. La tendencia actual, por lo tanto, refleja una mayor confianza en la moneda nacional.

El análisis de esta tendencia positiva sugiere un ambiente económico más estable y optimista para el futuro cercano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más apropiado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.