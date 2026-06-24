Aunque preservar su vigencia es crucial en estas situaciones, a menudo no es suficiente.

Al momento de viajar internacionalmente, uno de los aspectos fundamentales que ciudadanos, extranjeros naturalizados y visitantes deben tener en cuenta es que el pasaporte que utilizarán para ingresar y salir de Estados Unidos debe ser válido ante las autoridades pertinentes.

Aunque preservar su vigencia es crucial en estas situaciones, a menudo no es suficiente que esté vigente al momento de viajar, ya que es necesario verificar otros requisitos exigibles relacionados con este aspecto, así como la condición física del documento, dado que el incumplimiento de estos puede originar inconvenientes con las aerolíneas y los diferentes agentes.

Información fundamental sobre el ingreso y la salida de ciudadanos y extranjeros naturalizados

La normativa federal establece la obligación de presentar un documento vigente y, en el caso de los ciudadanos naturalizados, esto debe realizarse mediante el uso de su pasaporte americano, sin importar si poseen otro documento correspondiente a su nacionalidad original.

Adicionalmente, se requiere la entrega de un documento en buen estado, ya que aquellos que presenten daños significativos, manchas extensas y otro tipo de deterioros graves, como páginas de visa rasgadas, no podrán ser aceptados para este tipo de desplazamientos.

Asimismo, USA.gov recomienda verificar, según el destino de viaje, los requisitos de validez que debe poseer el pasaporte: “ Algunos países y aerolíneas podrían negarle la entrada, si su pasaporte vence en menos de 6 meses ”, se menciona.

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¿Cuál es la validez total del pasaporte de los Estados Unidos?

Los pasaportes americanos para adultos poseen una validez máxima de hasta 10 años. En cambio, los pasaportes expedidos a menores de 16 años no son renovables y cuentan con una vigencia de 5 años.

Información fundamental para la entrada de visitantes a Estados Unidos

En estas circunstancias, para que se conceda la autorización del viaje hacia el país, como norma general, Estados Unidos exige una validez de 6 meses que se extiendan más allá del período de viaje previamente establecido.

Si el pasaporte presentado fue gestado con tal anticipación que no logra cumplir con el requisito de los seis meses, no será considerado válido en el proceso de obtención de la visa para el viaje.

Claves fundamentales sobre esta normativa

CBP mantiene actualizada en su sitio web oficial la lista de países que se encuentran exentos de cumplir con esta regulación. En el caso de estas naciones, solamente es necesario presentar un pasaporte válido durante su estadía.

Países latinoamericanos incluidos en la lista: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela.

La lista completa y actualizada de países que no deben seguir esta regla puede consultarse clicando aquí.

Además, para evitar cualquier inconveniente a la salida del país, los viajeros deben preservar la integridad física de su documento para así evitar demoras y complicaciones.