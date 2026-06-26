Las autoridades encargadas del control fronterizo en Estados Unidos poseen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida de pasajeros ante la identificación de irregularidades en la documentación presentada.

A través de entidades como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y el Departamento de Estado , el Gobierno tiene la capacidad de restringir el tránsito internacional si el pasaporte o los documentos de viaje no satisfacen los criterios de validez, integridad y seguridad requeridos por la normativa federal.

Estados Unidos restringirá la entrada y salida del país a quienes tengan pasaportes dañados

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que no se permitirá el ingreso ni la salida del país a aquellas personas que presenten pasaportes dañados o deteriorados en los puntos fronterizos.

Un pasaporte puede ser rechazado bajo las siguientes circunstancias:

Páginas rotas o faltantes

Manchas de agua o tinta

Información ilegible

Daños en la cubierta o el chip

Perforaciones o alteraciones

Incluso daños menores pueden generar incertidumbres que resulten en la negativa de embarque o ingreso.

Las autoridades encargadas del control fronterizo en Estados Unidos poseen la facultad legal de autorizar o denegar la entrada y salida de pasajeros.

Qué acciones deben emprender todos aquellos que posean estos pasaportes

Los individuos que posean pasaportes dañados, deteriorados o ilegibles deben abstenerse de utilizarlos para viajar y gestionar un reemplazo a la brevedad.

Las autoridades estadounidenses consideran que un documento en mal estado puede resultar inválido para el ingreso o la salida del país, por lo que la única alternativa es solicitar un pasaporte nuevo antes de llevar a cabo cualquier plan de viaje internacional.