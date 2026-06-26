En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del peso dominicano finalizó la jornada en USD 59.28 este viernes, 26 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 2.37% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del Peso dominicano subió 1.80%, mientras que en el último año cayó -4.39%, indicando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue del 15.81%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, dado que este porcentaje es mayor que la volatilidad anual del 11.19%.

Hoy, la cotización del Peso dominicano se ha mantenido estable, con un dato de 0 en la tendencia de los días pasados. Esta estabilidad indica que no ha habido cambios significativos en su valor en relación con otras monedas.

La tendencia del Peso dominicano refleja un periodo de calma en el mercado cambiario, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía local en estos momentos.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso dominicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso dominicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.