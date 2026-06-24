En un contexto de mayor supervisión, el sistema tributario estadounidense ha activado nuevos mecanismos de control sobre los transacciones financieras de individuos y corporaciones. La iniciativa se centra, en particular, en operaciones con elevado volumen de ingresos y transacciones digitales que podrían no estar alineadas con lo declarado a las autoridades fiscales.

El seguimiento se efectúa a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que recibe informes periódicos de instituciones bancarias y plataformas de pago. Con esa data, el organismo evalúa patrones, intersecta información e identifica posibles desajustes fiscales al rebasar determinados parámetros económicos.

El IRS examina todas las cuentas bancarias que exceden estos umbrales

El organismo fiscal tiene la capacidad de cruzar datos que han sido enviados por entidades bancarias y procesadores de pago con el fin de identificar posibles inconsistencias tributarias. Las revisiones pueden ser activadas cuando una persona o entidad:

Supera los USD 20.000 en ingresos brutos anuales .

Registra más de 200 transacciones en un año calendario asociadas a ventas o servicios.

Estos criterios suelen aplicarse a contribuyentes que operan en plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de cobro digital o sistemas de pago con un elevado volumen de transacciones.

Desde el IRS se enfatiza que no se trata de una auditoría automática para todos los casos que excedan esos límites, sino de un mecanismo de monitoreo fiscal preventivo que ayuda a detectar discrepancias entre lo declarado y lo efectivamente recibido.

La iniciativa se centra, en particular, en operaciones con elevado volumen de ingresos y transacciones digitales. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué consecuencias pueden surgir ante la detección de irregularidades en las auditorías

Si el cruce de información revela inconsistencias entre los ingresos reportados y la actividad financiera observada, el organismo puede:

Solicitar documentación respaldatoria adicional .

Iniciar una auditoría formal .

Aplicar multas e intereses .

Exigir el pago de impuestos adeudados.

En los casos más complejos, el proceso puede extenderse durante varios meses, particularmente si involucra actividades comerciales no registradas o ingresos omitidos.

Especialistas tributarios sugieren mantener actualizada la información fiscal y conservar comprobantes de cada operación , especialmente en actividades independientes o digitales donde el flujo de ingresos puede oscilar mes a mes.

Quiénes requieren mayor atención en la revisión de cuentas bancarias

El endurecimiento de los controles del IRS afecta principalmente a los trabajadores autónomos, a los vendedores en línea, a los creadores de contenido y a los pequeños negocios que operan mediante plataformas digitales.

El mensaje oficial es inequívoco: el aumento en el uso de pagos electrónicos también incrementa la trazabilidad de las operaciones. Por ende, quienes superen los umbrales de ingresos y transacciones deben asegurarse de que sus declaraciones fiscales reflejen con exactitud su actividad real.

Aunque no todas las cuentas que superen los límites serán auditadas, sí pueden estar sujetas a supervisión.