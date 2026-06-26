El control fiscal en Estados Unidos puede intensificarse rápidamente cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones esenciales. La omisión en la presentación de la declaración de impuestos es uno de los principales factores que pueden desencadenar sanciones, las cuales podrían impactar directamente el patrimonio.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha advertido que los casos de contribuyentes que no presentaron su declaración y acumulan deudas fiscales pueden dar lugar a medidas de cobro cada vez más severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias y bienes.

El delito que origina las más severas acciones de recaudación obligatoria del IRS

La no presentación de la declaración de impuestos no solo constituye una infracción administrativa, sino que tiene la potencialidad de generar una obligación fiscal calculada por la propia IRS. En estas circunstancias:

El organismo determina el impuesto con base en la información que tiene a su disposición.

No se contemplan deducciones ni beneficios.

La deuda tiende a ser superior a la real.

Esto podría deteriorar de manera acelerada la situación del contribuyente y contribuir al delito de evasión fiscal.

El control fiscal en Estados Unidos puede intensificarse rápidamente cuando un contribuyente incumple con sus obligaciones esenciales.

Vacían las cuentas y embargan los bienes que están incluidos en este registro

Si el contribuyente no ha presentado su declaración, mantiene deudas fiscales activas y no ha respondido a los requerimientos, el IRS podrá proceder con acciones de cobro que comprenden:

Congelamiento de cuentas bancarias

Embargo de salarios

Intervención sobre propiedades y vehículos

El propósito es la recuperación directa de la deuda.