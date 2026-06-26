La cotización del libra esterlina cerró a USD 0.7578 este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.03%.

En la última semana, la cotización de la libra esterlina avanzó 0.11% y en el último año acumuló 1.88%, indicando una evolución positiva y sostenida.

Conoce la cotización de este viernes, 17 de abril de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 3.85%, es menor que su volatilidad anual del 6.10%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización de la Libra esterlina hoy muestra una tendencia a la baja, dado que el dato de los dos días en consecutivo es -2. Esto indica que en comparación con los días anteriores, la moneda ha registrado una disminución en su valor.

A pesar de la caída reciente, es importante observar que la tendencia a la baja podría ser temporal y depender de factores económicos externos que aún deben ser analizados.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.