La cotización del peso colombiano cerró a USD 3440.27 este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.07%.

En la última semana, la cotización del Peso colombiano retrocedió un -0.10% y en el último año cayó un -12.32%, evidenciando una tendencia bajista.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana, que es del 4.05%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.27%.

Hoy, la cotización del Peso colombiano muestra una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, el valor de la moneda ha estado en aumento y genera expectativas favorables para el futuro.

Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá a lo largo de los próximos días, ya que factores externos podrían influir en el comportamiento del Peso colombiano. La estabilidad en el mercado es crucial para consolidar esta tendencia positiva.

Analizando esta tendencia, es posible que la confianza en la economía local esté mejorando, lo que podría atraer inversiones y fortalecer aún más la cotización del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.