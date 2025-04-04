La gobernadora Kathy Hochulconfirmó un nuevo cheque de estímulo para los habitantes de Nueva York que cumplan con los criterios de elegibilidad. Este pago fue diseñado como una ayuda económica para las familias de ingresos bajos y medios, para que sea un alivio ante los desafíos que ha puesto la inflación.

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¿De qué se trata este cheque de estímulo de Nueva York?

Se está preparando un presupuesto de USD 3,000 millones para entregar un cheque de estímulo en 2025. La iniciativa busca beneficiar a 8.6 millones de contribuyentes en todo el estado de Nueva York.

Todavía no está claro sobre de qué cantidades serían estos cheques de estímulo. Sin embargo, según cálculos de expertos, el pago rondaría en los 500 dólares. Se tendrían en cuenta los umbrales de ingresos para la elegibilidad de los residentes de Nueva York. Estos criterios son:

Las parejas que presenten la declaración en conjunto y sus ingresos sean menores a USD 300,000 anuales, recibirán 500 dólares .

Los contribuyentes individuales que tengan ingresos menores a USD 150,000 anuales, recibirán 300 dólares.

El cheque de estímulo se espera que se entregue para otoño de este año. Fuente: Archivo. LPETTET

¿Cuándo se entregarán los cheques de estímulo en Nueva York?

La gobernadora Kathy Hochul esperaba que este cheque de estímulo pudiera entregarse en marzo, pero debido a ciertos problemas de coordinación, se ha aplazado la fecha de entrega.

Según lo previsto por las autoridades, este pago, que busca estimular las economías locales mediante el aumento del gasto de los consumidores, se estima que para el otoño de este año se pueda entregar.