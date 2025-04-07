El año 2025 se presenta como un periodo de transformaciones significativas en los tramos impositivos del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés), lo que podría repercutir en los cheques de pago y reembolsos de millones de ciudadanos estadounidenses.

Con tasas de retención que se aproximan al 40% para aquellos que exceden ciertos niveles de ingresos, es fundamental comprender el funcionamiento de estos ajustes para prevenir sorpresas financieras indeseadas.

Adiós al Seguro Social: todos los jubilados que trabajen ahora perderán su prestación excepto que realicen este trámite

Llora la Corona Británica: empeora la enfermedad del rey Carlos III y la corona británica busca su reemplazo oficial para 2026

IRS cobrará casi la mitad de su sueldo y no le pagará reembolsos de impuestos a estas personas. Fuente: Archivo

Retenciones 2025: ¿Cuál será el impacto del IRS en tu bolsillo?

Los nuevos tramos de impuestos para 2025 son los siguientes:

10%: USD 2.000 - USD 11.000 (personas físicas); USD 4,000 - USD 22,000 (parejas casadas).

12%: USD 11.001 - USD 44.725 (personas físicas); USD 22,001 - USD 89,450 (parejas casadas).

22%: USD 44,726 - USD 95,375 (personas físicas); USD 89,451 - USD 190,750 (parejas casadas).

24%: USD 95.376 - USD 182.100 (personas físicas); USD 190,751 - USD 364,200 (parejas casadas).

32%: USD 182.101 - USD 231.250 (personas físicas); USD 364,201 - USD 462,500 (parejas casadas).

35%: USD 231,251 - USD 578,125 (personas físicas); USD 462,501 - USD 693,750 (parejas casadas).

37%: más de USD 578,125 (personas físicas); más de USD 693,750 (parejas casadas).

El IRS ha realizado una actualización de las tasas impositivas para el año 2025, ajustándolas conforme a la inflación con el objetivo de salvaguardar el poder adquisitivo de los contribuyentes. No obstante, estos ajustes pueden resultar en que aquellos que perciban ingresos superiores a ciertos umbrales enfrenten retenciones considerables en sus cheques de pago.

Adicionalmente, las deducciones estándar han experimentado un incremento, lo que podría resultar beneficioso para ciertos contribuyentes:

Parejas casadas que presentan una declaración conjunta: USD 30,000 (un aumento de USD 800).

Jefes y jefes de hogar: USD 22,500 (un aumento de USD 600).

Solteros o casados que presentan una declaración por separado: USD 15,000 (un aumento de USD 400).

Walmart anunció una medida drástica: todos estos billetes ya no serán aceptados en ninguna de sus tiendas

Cambia el uso del equipaje de mano: a partir de ahora queda prohibido llevar todos estos elementos en el carry-on

El sistema fiscal de Estados Unidos se caracteriza por su naturaleza progresiva. Fuente: Archivo LPETTET

Algunos contribuyentes pueden llegar a perder hasta el 40% de su salario

El sistema fiscal de Estados Unidos se caracteriza por su naturaleza progresiva, lo que implica que las tasas impositivas incrementan conforme aumentan los ingresos. Aquellos que se encuentran en los tramos más bajos de ingresos están sujetos a tasas impositivas reducidas, mientras que los individuos que perciben más de USD 578,125 (individuales) o USD 693,750 (parejas casadas) podrían ver hasta el 37% de sus ingresos retenidos en concepto de impuestos.

Asimismo, los contribuyentes con ingresos más altos pueden enfrentar retenciones adicionales debido a ajustes automáticos implementados por el IRS, los cuales tienen como objetivo asegurar el cumplimiento tributario.

El IRS también tiene la facultad de retener reembolsos si el contribuyente no ha realizado los ajustes pertinentes en sus retenciones a lo largo del año o si presenta deudas pendientes. Esto implica que, a pesar de tener derecho a un reembolso, podrías experimentar retrasos o incluso la no recepción del monto esperado.

Consejos para prevenir inconvenientes en tu declaración de impuestos ante el IRS

Con el fin de mitigar el impacto de estas nuevas regulaciones y evitar sorpresas en las retenciones, considera las siguientes recomendaciones:

Utiliza herramientas del IRS: aplicaciones como Free File y Direct File son recursos valiosos que te asistirán en la presentación adecuada de tu declaración, minimizando errores que podrían ocasionar demoras en tus reembolsos.

Ajusta tus retenciones: es recomendable que consultes con tu empleador o un asesor fiscal para verificar que la cantidad de impuestos que se retiene sea la correcta.

Revisa tus ingresos estimados: evalúa en qué categoría impositiva te ubicarás en 2025 para prever el monto que deberás abonar en concepto de impuestos.

Aprovecha las deducciones y créditos: es fundamental que utilices todas las opciones disponibles, como las deducciones estándar incrementadas, para disminuir tu carga fiscal.