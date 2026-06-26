El Gobierno de Estados Unidos confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) registrará y analizará los movimientos financieros de ciudadanos y extranjeros que reciban más de una cantidad sustancial de dólares y acumulen un número determinado de transacciones relacionadas con ventas, servicios o actividades comerciales.

Esta medida forma parte del fortalecimiento de los controles fiscales sobre ingresos no declarados, en particular aquellos que se canalizan a través de cuentas bancarias y plataformas digitales.

Las autoridades precisaron que esto no representa la implementación de un nuevo impuesto, sino que es un mecanismo de fiscalización destinado a identificar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones.

Estados Unidos realiza investigaciones a individuos que posean 20.000 dólares en sus cuentas

El IRS recibirá información sobre depósitos y pagos derivados de ventas, servicios y actividades comerciales, incluyendo ingresos gestionados por bancos y plataformas de pago.

El registro se activa cuando una persona supera simultáneamente los dos umbrales: USD 20.000 en ingresos brutos y 200 operaciones en un mismo año calendario. El énfasis se encuentra en aquellos que brindan servicios, venden productos, trabajan como freelance, comerciantes o realizan actividades económicas recurrentes, aunque no sean considerados formalmente “empresarios”.

La intención es correlacionar la información con las declaraciones sometidas e identificar ingresos no declarados.

El IRS recibirá información sobre depósitos y pagos derivados de ventas, servicios y actividades comerciales.

Qué ocurre ante discrepancias o ausencia de declaración

Si el IRS detecta desvíos entre lo informado y lo registrado, puede iniciar:

Avisos de verificación

Auditorías

Determinación de deuda con intereses

En casos graves, medidas de cobro forzoso

Regularizar oportunamente tiende a disminuir penalizaciones y prevenir sanciones más severas.