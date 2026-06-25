Una nueva ronda de tormentas amenaza diversas regiones de Estados Unidos. Como consecuencia de un patrón atmosférico activo, el clima severo que predominó durante junio continuará durante los próximos días, incluyendo el fin de semana.

Las previsiones señalan que las Grandes Llanuras serán una de las regiones más afectadas, aunque también se esperan tormentas intensas en sectores del Este y del Sur del país.

Alerta por intensas tormentas, lluvias y ráfagas de viento: qué dicen los expertos

De acuerdo con las proyecciones de AccuWeather, durante la jornada de hoy el riesgo de tormentas severas se extenderá por el centro de Montana, el este de Idaho y el norte de Utah hasta el sudoeste de Illinois, el de Misuri y el norte de Arkansas.

Los principales peligros son

Granizo de gran tamaño

Fuertes ráfagas de viento de entre 60 y 70 pmh

Lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones repentinas

Posibles tornados aislados

Para el viernes, el área de tormentas abarcará desde el centro y este de Montana hasta el este de Nuevo México y el oeste de Texas, con posibles vientos de 65 mph.

Hay alerta por clima severo durante todo el fin de semana. Shutterstock

Alerta por clima severo durante todo el fin de semana

Los pronósticos indican que la amenaza no terminará este fin de semana, sino que tanto sábado como domingo el riesgo de tormentas severas persistirá desde las Llanuras del Norte hasta sectores del Medio Oeste.

Entre los fenómenos previstos para estos días se encuentran

Ráfagas de viento dañinas

Granizo

Lluvias intensas

Inundaciones repentinas

Los especialistas explican que, a medida que una masa de calor se fortalezca sobre la región central del país, aumentará el potencial para el desarrollo de vientos y tormentas intensas.