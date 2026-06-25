En esta noticia
Una nueva ronda de tormentas amenaza diversas regiones de Estados Unidos. Como consecuencia de un patrón atmosférico activo, el clima severo que predominó durante junio continuará durante los próximos días, incluyendo el fin de semana.
Las previsiones señalan que las Grandes Llanuras serán una de las regiones más afectadas, aunque también se esperan tormentas intensas en sectores del Este y del Sur del país.
Alerta por intensas tormentas, lluvias y ráfagas de viento: qué dicen los expertos
De acuerdo con las proyecciones de AccuWeather, durante la jornada de hoy el riesgo de tormentas severas se extenderá por el centro de Montana, el este de Idaho y el norte de Utah hasta el sudoeste de Illinois, el de Misuri y el norte de Arkansas.
Los principales peligros son
- Granizo de gran tamaño
- Fuertes ráfagas de viento de entre 60 y 70 pmh
- Lluvias torrenciales capaces de provocar inundaciones repentinas
- Posibles tornados aislados
Para el viernes, el área de tormentas abarcará desde el centro y este de Montana hasta el este de Nuevo México y el oeste de Texas, con posibles vientos de 65 mph.
Alerta por clima severo durante todo el fin de semana
Los pronósticos indican que la amenaza no terminará este fin de semana, sino que tanto sábado como domingo el riesgo de tormentas severas persistirá desde las Llanuras del Norte hasta sectores del Medio Oeste.
Entre los fenómenos previstos para estos días se encuentran
- Ráfagas de viento dañinas
- Granizo
- Lluvias intensas
- Inundaciones repentinas
Los especialistas explican que, a medida que una masa de calor se fortalezca sobre la región central del país, aumentará el potencial para el desarrollo de vientos y tormentas intensas.
El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.