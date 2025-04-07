Más de un millón de estadounidenses aún tienen la posibilidad de cobrar un pago de hasta USD 1,400. Se trata del Crédito de Reembolso por Recuperación, una medida implementada por el gobierno para mitigar el impacto económico de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos.

Si bien este cheque de estímulo corresponde al año fiscal 2021, el Servicio de Rentas Internas (IRS) confirmó que todavía hay tiempo para acceder a este beneficio fiscal.

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¿Quiénes pueden cobrar el pago de USD 1,400 de IRS?

Aquellos que no reclamaron aún el Crédito de Reembolso de Recuperación correspondiente al año fiscal 2021 tienen la oportunidad de cobrar este pago. Según IRS, el reembolso puede reducir cualquier impuesto adeudado por el año 2021 o incluirse en el reembolso de impuestos del contribuyente.

Para ser elegible por completo, un contribuyente soltero debió haber alcanzado un Ingreso Bruto Ajustado (AGI) de hasta USD 75,000 en 2021. Por el lado de las parejas que declaran sus impuestos en conjunto, deben haber alcanzado un límite de USD 150,000.

Más de un millón de contribuyentes pueden solicitar este pago de USD 1,400 presentando un documento clave. Fuente: Archivo.

¿Hasta cuándo se puede reclamar el reembolso de IRS?

La fecha tope para presentar la declaración del año fiscal 2021 y solicitar el crédito correspondiente es el 15 de abril de 2025. Después de ese día, quienes no hayan realizado el trámite ya no podrán recibir el pago.

El IRS envía el dinero automáticamente, ya sea por depósito directo o mediante un cheque físico, utilizando los datos bancarios proporcionados en la declaración de impuestos más reciente.

Si no se presentaron impuestos en 2021, es necesario llenar el Formulario 1040 e incluir en él la solicitud del Crédito de Reembolso por Recuperación para ser elegible al beneficio.