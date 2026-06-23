Un cambio en la licencia de conducir ya está activo en el estado de Virginia donde el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) confirmó la puesta en marcha de una versión digital del documento que puede usarse en aeropuertos, oficinas estatales y determinados controles.

La nueva credencial, llamada Mobile ID, permite a los residentes llevar su licencia o identificación directamente en el teléfono móvil.

La iniciativa, impulsada por el DMV de Virginia, habilita la descarga y activación del documento a través de dispositivos móviles. Se trata de una alternativa que se suma a la licencia física tradicional sin reemplazarla, de carácter voluntario y sin costo adicional más allá de la licencia ya emitida.

¿Qué cambia con la nueva licencia de conducir digital en Virginia?

La Mobile ID de Virginia funciona como una credencial oficial válida para verificar la identidad en los puntos compatibles. Ya tiene aceptación en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de varios aeropuertos del país, además de oficinas del DMV y ciertos comercios autorizados.

El propio DMV aclaró que la versión digital no sustituye a la licencia física. Por eso, las autoridades indicaron que los conductores deben seguir portando su documento tradicional al manejar, ya que no todos los agentes ni todas las jurisdicciones están preparados para aceptar el formato digital.

La Mobile ID de Virginia funciona como una credencial oficial válida para verificar la identidad en los puntos compatibles. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

¿Quiénes pueden tramitar la Mobile ID y cómo renovar la licencia?

Para obtener la licencia digital es necesario contar con una licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por el DMV de Virginia. Recién entonces el conductor puede iniciar el proceso de activación desde su teléfono, que incluye autenticación biométrica y validación de datos personales.

La renovación de la licencia física, en tanto, continúa según los procedimientos del DMV y puede hacerse en línea, por correo o de forma presencial, según la elegibilidad de cada conductor. Quien además quiera la versión digital debe completar el trámite específico de la Mobile ID, ya que no se obtiene de manera automática al renovar el documento tradicional.

Los pasos para solicitar la Mobile ID ante el DMV de Virginia son los siguientes:

1- Tener una licencia de conducir o identificación estatal vigente emitida por el DMV.

2- Descargar la aplicación oficial “Virginia Mobile ID” desde la tienda correspondiente al sistema operativo del dispositivo.

3- Verificar la identidad mediante autenticación biométrica y validación de datos personales.

4- Almacenar la credencial en el teléfono para usarla en lugares habilitados, como aeropuertos y oficinas estatales.