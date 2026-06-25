El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido.

El Internal Revenue Service (IRS) puede embargar los bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias. No es un procedimiento automático, pero sí una opción concreta cuando existen obligaciones fiscales impagas.

El embargo de parte del IRS varía según quién tenga la deuda impositiva y del estado del proceso de la sucesión. Tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden habilitar al organismo recaudador a actuar sobre los bienes heredados.

El Internal Revenue Service (IRS) puede embargar los bienes vinculados a una herencia en determinadas circunstancias.

IRS embarga a estas personas: en qué situaciones puede intervenir una herencia

El organismo fiscal puede intervenir sobre una herencia cuando existen deudas fiscales pendientes del fallecido. Cuando una persona muere, sus bienes pasan a formar parte del patrimonio, y ese patrimonio debe saldar impuestos antes de distribuirse.

Si hay montos impagos, el IRS puede:

Reclamar el pago desde la herencia

Exigir que el representante legal regularice la situación

Imponer gravámenes sobre los bienes del patrimonio

La declaración final ante el IRS: el último trámite para que no embarguen tu herencia

El paso clave es presentar la declaración final de impuestos del fallecido. Este trámite es obligatorio y debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte

Declaraciones de años anteriores si faltaban

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso

La responsabilidad recae en el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio. Además, si los bienes del patrimonio generan ingresos tales como alquileres, inversiones, etc. También puede ser necesario presentar una declaración adicional del patrimonio a través del Formulario 1041. Sin este paso final, IRS puede embargar tu herencia automáticamente.