En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8783 este viernes, 26 de junio de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.27% en comparación con la cotización del día anterior.

En la última semana, la cotización del euro subió 0.70% y en el último año acumuló un avance de 2.69%, lo que indica una tendencia alcista moderada.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que su volatilidad anual es del 5.98%.

La cotización del Euro hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en relacion con los días pasados. Este comportamiento indica que el Euro continúa fortaleciéndose frente a otras monedas, lo cual es alentador para los inversores.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tendencia puede no ser sostenible a largo plazo y factores económicos globales podrían influir en su estabilidad. Un análisis preciso demandaría observar cómo evoluciona esta tendencia en los próximos días.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar euro por dólares en Estados Unidos?

Aquellos individuos que necesiten convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.