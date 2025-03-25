Una revolucionaria medida está transformando el mercado de alimentos en Estados Unidos. A partir de 2028, quedará prohibida la venta de productos que contengan colorantes artificiales en supermercados , mientras que en las escuelas la restricción comenzará este mismo agosto.

El estado pionero en implementar esta drástica regulación es West Virginia, marcando un precedente histórico en la seguridad alimentaria.

La nueva ley, firmada por el gobernador Patrick Morrisey, eliminará siete colorantes sintéticos y dos conservantes de todos los alimentos disponibles.

“Estamos protegiendo especialmente la salud de los niños", declaró Adam Burkhammer, el representante estatal que impulsó la medida con apoyo bipartidista.

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Una revolucionaria medida está transformando el mercado de alimentos en Estados Unidos. Foto: Freepik.

Qué colorantes de comida quedarán prohibidos en supermercados y escuelas

La lista de ingredientes prohibidos incluye los colorantes más comunes en productos alimenticios:

Rojo No. 40 y No. 3

Amarillo No. 5 y No. 6

Azul No. 1 y No. 2

Verde No. 3

Estos aditivos, presentes en cereales, golosinas y snacks, han sido vinculados a hiperactividad infantil, según estudios científicos. La prohibición también alcanza a dos conservantes (BHA y propilparabeno) asociados a posibles efectos cancerígenos y alteraciones hormonales.

La medida más temida ya es oficial: el Seguro Social anunció que se cancelarán inmediatamente los pagos de todas estas personas

La lista de ingredientes prohibidos incluye los colorantes más comunes en productos alimenticios. Foto: Wikimedia Commons.

Cómo afectará la prohibición a los alimentos en supermercados y escuelas

El impacto de esta medida será progresivo pero contundente:

En escuelas: a partir de agosto 2024, los comedores escolares deberán eliminar estos aditivos de sus menús. En supermercados: para 2028, ningún producto que contenga estos : para 2028, ningún producto que contenga estos ingredientes podrá venderse en el estado. Efecto dominó: grandes M&M’s y Froot Loops deberán reformular sus productos, probablemente extendiendo los cambios a nivel nacional. : grandes marcas comodeberán reformular sus productos, probablemente extendiendo los cambios a nivel nacional.