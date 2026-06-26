En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.509 este viernes, 26 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una modificación del -0.01%.

En la última semana, el peso mexicano mostró un avance de 1.01%, pero en el último año acumula una caída de -5.57%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 7.70%, lo que indica un comportamiento inestable con muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 7.61%.

Hoy, la cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia alcista, lo que indica un fortalecimiento de la moneda.

La tendencia al alza sugiere un incremento en la confianza de los inversionistas y un posible impacto positivo en la economía local. Sin embargo, se deberá monitorear si esta tendencia se sostiene en el corto plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 26 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.