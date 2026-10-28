Los propietarios de viviendas en Estados Unidos que tiene dificultades para pagar sus hipotecas pueden recurrir a una solicitud oficial para conocer qué alternativas existen antes de que su situación avance hacia una ejecución hipotecaria. Se trata del Formulario 710 (Mortgage Asistance Application), un documento diseñado para evaluar opciones de asistencia para determinados préstamos hipotecarios.

El trámite dirigido a prestarlos que atraviesan problemas económicos y necesitan ayuda para afrontar las cuotas. Sin embargo, no todos pueden utilizar el mismo formulario ni su presentación garantiza que se detenga el remate de una vivienda, la asistencia disponible depende de las características del préstamo y de la evaluación de cada caso.

La Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda (FHFA) publica el documento oficial y sus versiones traducidas para quienes necesitan consultar sus requisitos.

Quiénes pueden solicitar el Formulario 710 para recibir asistencia hipotecaria en Estados Unidos

Los propietarios que tienen dificultades para pagar la hipoteca, como quienes atraviesa una reducción de ingresos o aumentos de gastos en el hogar, pueden presentar el Formulario 710 para que la empresa que administra su préstamo evalúe qué alternativas de asistencia podrían estar disponibles. El documento fue elaborado por Fannie Mae y Freddie Mac, y está publicado en el sitio oficial de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda (FHFA).

El formulario está asociado con préstamos de Fannie Mae y Freddie Mac, por lo que los prestatarios deben verificar si su hipoteca reúne las condiciones para utilizarlo. Quienes tienen préstamos de otras entidades también pueden acceder a opciones de asistencia, pero deben consultar qué solicitud corresponde a su caso.

El documento está destinado a prestatarios que atraviesan dificultades económicas y buscan alternativas para afrontar sus cuotas hipotecarias. Shutterstock

Cómo completar el Formulario 710 y qué documentos deben presentar los propietarios

El Formulario 710 solicita información para que el administrador de la hipoteca pueda conocer la situación del prestatario y evaluar las alternativas disponibles. El documento oficial de Fannie Mae y Freddie Mac incluye los siguientes apartados:

Datos personales : nombre del prestatario y del coprestatario, cuando corresponda, información de contacto y los últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social.

Información de la vivienda : dirección de la propiedad, tipo de residencia, situación de ocupación y si el propietario desea conservarla o venderla.

Dificultades económicas : explicación de los motivos por los que tiene problemas para pagar la hipoteca.

Ingresos y situación financiera : información sobre los recursos económicos del hogar y documentación de respaldo, según corresponda.

Documentación adicional: comprobantes de ingresos y otros registros que el administrador necesite para evaluar la solicitud.

Los propietarios deben completar el formulario y enviarlo junto con los documentos requeridos a la empresa que administra su préstamo (mortgage servicer). Las instrucciones oficiales contemplan el envío por correo, fax o medios digitales, según los canales que proporcione esa empresa.

El Formulario 710 está disponible en español en la página oficial de la FHFA. Antes de enviarlo, conviene consultar con el administrador hipotecario qué comprobantes necesita y si existe una solicitud alternativa para esa hipoteca.

Qué sucede después de presentar el Formulario 710 y si puede frenar el remate de la casa

Una vez recibida la solicitud, el administrador hipotecario revisa la información para determinar qué opciones de asistencia podrían estar disponibles. El Formulario 710 indica que se contactará al prestatario dentro de los cinco días hábiles para confirmar la recepción e informarle si necesita presentar documentación adicional. Ese plazo corresponde al acuse de recibo, no a la aprobación de la asistencia.

Según las circunstancias y las condiciones del préstamo, la evaluación puede permitir considerar alternativas para afrontar los pagos o evitar que la situación avance hacia una ejecución hipotecaria. Por eso, quienes reciban avisos de ejecución hipotecaria o tengan una fecha de subasta deben comunicarse cuanto antes con el administrador del préstamo para conocer los plazos y las protecciones que podrían corresponderles. La FHFA también ofrece recursos oficiales de asistencia hipotecaria, incluidas herramientas para comprobar si Fannie Mae o Freddie Mac son titulares de la hipoteca.