El mecanismo se llama Programa de Embargo de Pagos Federales (Federal Payment Levy Program o FPLP).

Una deuda de impuestos sin resolver puede terminar afectando algo que muchos jubilados consideran intocable: el cheque del Seguro Social. A través de un programa automatizado, el IRS puede retener hasta el 15% de esos pagos para cobrar impuestos adeudados, mes a mes. No ocurre de un día para el otro, hay beneficiarios exentos y existen varias formas de frenarlo.

Cómo funciona el embargo automático de IRS

El mecanismo se llama Programa de Embargo de Pagos Federales (Federal Payment Levy Program o FPLP). Es un sistema automatizado: el IRS le pasa al Departamento del Tesoro la lista de contribuyentes con deudas tributarias vencidas, y el Tesoro descuenta un porcentaje de sus pagos federales antes de depositarlos. En el caso del Seguro Social, ese descuento puede llegar hasta el 15% de cada cheque mensual, y se aplica sin necesidad de una orden judicial.

A quiénes alcanza y quiénes quedan exentos

El embargo recae sobre los beneficios de jubilación y de sobrevivientes del Seguro Social. El FPLP no fija un umbral de deuda: lo que establece es un tope de cuánto pueden descontar (el 15%), no un piso de cuánto hay que deber. Es decir, puede activarse incluso con deudas relativamente chicas.

Hay exenciones importantes que conviene conocer:

Los pagos de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) están exentos: al ser un programa basado en la necesidad económica, quedan protegidos y no pueden ser embargados por el FPLP.

Los beneficios por discapacidad del Seguro Social (SSDI) dejaron de embargarse de forma automática por este programa en 2015, aunque el IRS todavía puede hacerlo por otras vías en casos puntuales.

Más allá del Seguro Social, el FPLP también puede alcanzar otros pagos federales, como pensiones del gobierno federal, el retiro militar y ciertos beneficios, con el mismo tope del 15%.

El aviso previo que todos deben atender a tiempo

Aunque el programa sea automático, el IRS no actúa por sorpresa. Antes de iniciar el embargo, envía un aviso, el CP91 o el CP298, llamado “Aviso final antes del embargo de los beneficios del Seguro Social”, por lo general unos 30 días antes de que empiecen los descuentos. Ese plazo es clave: es la ventana para reaccionar y, eventualmente, frenar el embargo.

La Administración del Seguro Social (SSA) no puede detener el embargo. El trámite para resolverlo se hace directamente con el IRS, al número que figura en el aviso.

El IRS puede retener de forma automática hasta el 15% de los pagos del Seguro Social por deudas tributarias.

Cómo frenar el embargo automático

Dentro de ese plazo, y también después, hay varias alternativas para detener o evitar el embargo: