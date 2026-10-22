IRS establece quiénes deben presentar este formulario y cuáles son los plazos para hacerlo.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite que los contribuyentes corrijan errores en sus declaraciones de impuestos mediante el Formulario 1040-X.

Este trámite cuenta con plazos específicos que deben respetarse, especialmente cuando las modificaciones permiten reclamar un reembolso adicional o acceder a algún beneficio tributario que no haya sido incluido en la declaración original.

¿Qué es el Formulario 1040-X y quiénes deben presentarlo?

También denominado “Declaración Enmendada del Impuesto sobre los Ingresos Personales”, este documento permite corregir una declaración de impuestos que ya fue presentada.

Según el sitio oficial del IRS, deben utilizarlo aquellos contribuyentes que, entre otras situaciones, necesiten modificar la información presentada en los formularios 1040, 1040-SR y 1040-NR.

Los cambios que se pueden realizar incluyen:

Corregir errores en los ingresos, deducciones o créditos tributarios declarados .

Modificar el estado civil utilizado en la declaración, cuando las normas lo permitan.

Actualizar cantidades que el IRS ya haya ajustado previamente.

Solicitar determinados beneficios o realizar elecciones tributarias después de la fecha límite, cuando esté permitido.

Reclamar un reembolso por pérdidas o créditos no utilizados que puedan trasladarse de otros períodos tributarios, cuando corresponda.

Sin embargo, no todos los errores requieren la presentación de una declaración enmendada.

También denominado “Declaración Enmendada del Impuesto sobre los Ingresos Personales”, este documento permite corregir una declaración de impuestos que ya fue presentada. Gemini IA

¿Por qué es importante entregarlo a tiempo?

Presentar la declaración enmendada dentro del plazo correspondiente es especialmente importante cuando el contribuyente busca obtener un reembolso adicional o reclamar algún crédito fiscal que no haya incluido en la declaración original.

Si el Formulario 1040-X se presenta fuera de plazo, el contribuyente podría perder el derecho a reclamar un reembolso. Si la corrección implica impuestos adicionales pendientes de pago, también podrían aplicarse intereses y multas.

Según el IRS, para reclamar un reembolso, los contribuyentes generalmente tienen hasta tres años desde que presentaron la declaración original o dos años desde que pagaron los impuestos. Se toma como límite la fecha que les otorgue más tiempo.

¿Cómo rellenar el Formulario 1040-X?

Para completar el Formulario 1040-X, el IRS recomienda contar con una copia de la declaración original , los documentos que respalden las modificaciones y las instrucciones correspondientes al año tributario que se desea corregir .

Identificar el año tributario: indicar el período al que corresponde la declaración que se busca modificar. Completar los datos personales: incluir nombre, dirección actual y número de Seguro Social (SSN) o número de identificación personal del contribuyente (ITIN). Indicar las cantidades originales: en la columna A, colocar los importes declarados anteriormente o ajustados por el IRS. Registrar las modificaciones: en la columna B, señalar los aumentos o disminuciones correspondientes. Calcular los importes corregidos: en la columna C, incorporar las cantidades definitivas después de aplicar los cambios. Explicar las correcciones: utilizar la Parte II del formulario para detallar los motivos de las modificaciones. Adjuntar la documentación necesaria: incorporar los formularios y anexos que respalden los cambios, según corresponda. Firmar y presentar: enviar la declaración enmendada de manera electrónica, cuando esté habilitada esta opción, o por correo postal.