El mecanismo de IRS para parejas no casadas: qué sucede cuando no se puede presentar una declaración conjunta y cómo se define la categoría Cabeza de Familia

El organismo aclara cómo se debe proceder en estas situaciones y el método para definir quién puede declarar como cabeza de familia.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclara que, si una pareja tiene un hijo en común y vive bajo el mismo techo, no pueden reclamar ambos los mismos beneficios fiscales por ese hijo al presentar sus declaraciones de impuestos .

No obstante, como tampoco pueden presentar una declaración conjunta si no están casados, deben respetar los requisitos del IRS para definir quién puede declarar como cabeza de familia cuando ambos contribuyeron a los gastos de mantenimiento del hogar.

Tienen un hijo y viven juntos, pero no están casados: ¿cómo se debe presentar la declaración de impuestos para reclamar créditos fiscales?

Las parejas que tienen hijos en común y viven bajo el mismo techo, pero nunca se casaron, deben cumplir con determinados requisitos para presentar sus declaraciones de impuestos ante el IRS.

De acuerdo con el sitio web oficial del IRS, ambos padres no podrán declarar como cabeza de familia utilizando al mismo hijo, aunque los dos contribuyan a los gastos del hogar. Para determinar quién puede hacerlo, se deben considerar los gastos de mantenimiento de la vivienda y las reglas sobre dependientes.

¿Cómo se define a quién le corresponde declarar como cabeza de familia?

Cuando dos padres nunca se casaron, pero viven juntos con su hijo, solamente uno puede utilizarlo como persona calificada para presentar su declaración bajo la categoría de cabeza de familia.

Para acceder a esta categoría, el contribuyente debe cumplir con determinados requisitos:

No estar casado o ser considerado soltero a efectos fiscales al finalizar el año.

Haber pagado más de la mitad de los gastos de mantenimiento del hogar durante el año fiscal.

Haber compartido su vivienda principal con el hijo calificado durante más de la mitad del año, salvo determinadas excepciones.

Cumplir las condiciones que establece el IRS para considerar al hijo como persona calificada.

Si ambos padres reclaman al mismo hijo y cumplen las condiciones para considerarlo dependiente, el IRS aplica reglas de desempate para determinar a quién le corresponde reclamarlo. Sin embargo, estas reglas no reemplazan el requisito de haber pagado más de la mitad de los gastos del hogar para declarar como cabeza de familia.

El mecanismo de IRS para parejas no casadas: qué sucede cuando no se puede presentar una declaración conjunta y cómo se define la categoría Cabeza de Familia Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué pasa con los padres separados o divorciados?

El IRS establece que los padres separados o divorciados tampoco pueden reclamar al mismo hijo como dependiente en dos declaraciones diferentes durante un mismo año fiscal. El derecho a reclamar al hijo corresponde al padre o madre con custodia. Es decir, quien convivió con el menor durante más tiempo durante el año fiscal.

Las excepciones dispuestas por el IRS son:

El progenitor con custodia puede autorizar al otro a reclamar al hijo mediante el Formulario 8332, siempre que se cumplan los requisitos correspondientes.

El progenitor sin custodia que recibe esa autorización puede acceder al Crédito Tributario por Hijos, si reúne las condiciones exigidas.

El progenitor con custodia puede seguir calificando como cabeza de familia, aunque haya cedido el derecho a reclamar al hijo como dependiente, si cumple los demás requisitos.

Esto no transfiere de forma automática el derecho a declarar como cabeza de familia ni a solicitar otros créditos fiscales.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclara que, si una pareja tiene un hijo en común y vive bajo el mismo techo, ambos padres no pueden reclamar los mismos beneficios fiscales por ese hijo al presentar sus declaraciones de impuestos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo se puede presentar una declaración conjunta?

La declaración conjunta está disponible para los contribuyentes que están legalmente casados al finalizar el año fiscal. Esto significa que tener un hijo en común o convivir durante todo el año no habilita a presentar una declaración conjunta.

Las opciones varían según la situación: