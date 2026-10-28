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La residencia se encuentra en una exclusiva zona de Hollywood Hills.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny compró en 2024 una casa que pertenecía a Ariana Grande en Los Ángeles, California, por US$8,3 millones. La propiedad está ubicada en Bird Streets, una exclusiva zona residencial de Hollywood Hills, y cuenta con tres dormitorios, dos baños y una piscina.

Según informó la revista especializada Architectural Digest, la operación se concretó a principios de 2024 mediante un acuerdo privado, sin que la vivienda fuera ofrecida públicamente en el mercado inmobiliario.

¿Cómo es la casa que Bad Bunny le compró a Ariana Grande en Los Ángeles?

La propiedad se encuentra en Bird Streets, un sector residencial de Los Ángeles conocido por sus viviendas ubicadas sobre las colinas de Hollywood.

La residencia fue construida originalmente en 1946 y tiene una superficie interior de poco menos de 148 metros cuadrados. A diferencia de otras propiedades del cantante, se trata de una construcción de una sola planta.

Entre sus principales características se destacan:

Tres dormitorios y dos baños.

Una piscina de diseño angular.

Un garaje con capacidad para dos vehículos.

Un amplio patio exterior.

Tres parcelas de terreno sobre una ladera, que suman aproximadamente 0,74 hectáreas.

De acuerdo con Architectural Digest, la vivienda fue remodelada en 2020 y combina elementos rústicos con un estilo contemporáneo. Además, está rodeada de vegetación y cuenta con acceso privado que contribuye a mantener la privacidad de sus ocupantes.

Los artistas protagonizaron una operación inmobiliaria en una exclusiva zona de Los Ángeles. Shutterstock. Composición editada con ChatGPT - El Cronista USA

¿Cuánto pagó Ariana Grande por la propiedad antes de vendérsela a Bad Bunny?

Antes de concretar la operación con Bad Bunny, Ariana Grande había comprado la propiedad en 2021 por US$8,9 millones.

La cantante estadounidense adquirió la vivienda mediante una transacción privada y, según los reportes inmobiliarios, habría considerado construir allí una casa de mayores dimensiones junto a su entonces pareja, el agente inmobiliario Dalton Gomez.

Sin embargo, la propiedad finalmente fue vendida al artista puertorriqueño por US$8,3 millones, una cifra US$600.000 inferior al precio que Grande había pagado tres años antes.

¿Qué otras propiedades tiene Bad Bunny en Los Ángeles?

La casa que pertenecía a Ariana Grande no fue la primera adquisición inmobiliaria de Bad Bunny en California.

En 2023, el intérprete compró una residencia en Hollywood Hills por US$8,8 millones, ubicada en las inmediaciones de Sunset Strip.

Esta propiedad es considerablemente más grande. Cuenta con aproximadamente 679 metros cuadrados de superficie habitable, distribuidos entre una casa principal de cinco dormitorios y una vivienda independiente para invitados con dos habitaciones.

También dispone de una cocina equipada, amplios ventanales, espacios de entretenimiento y una piscina infinita con spa integrado.