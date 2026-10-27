Las notificaciones a las personas elegidas para ser miembros de la mesa electoral estarán acompañadas del manual de instrucciones.

Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado un manual de instrucciones para las personas que integran las mesas electorales, en una guía que regula el desarollo de las elecciones generales convocadas para el domingo 29 de noviembre.

Según la información recogida por EFE, los sorteos para la designación de las personas integrantes de las mesas electorales se realizarán entre el próximo 31 de octubre y el 4 de noviembre.

En este sentido, las notificaciones a las personas elegidas para ser miembros de la mesa electoral deberán ir acompañadas del manual de instrucciones correspondiente, del que se editarán 900.000 ejemplares.

Que información incluyen los manuales de las mesas electorales

La primera parte del manual fija el desarrollo de la jornada electoral desde la constitución de la mesa hasta el cierre de las urnas. A su vez, incluye protocolos de actuación para cuando la persona que vota sea sorda y usuaria de lengua de signos o sordociega.

También incluye instrucciones detalladas sobre cómo actuar cuando el votante tenga una discapacidad intelectual, dificultades de comprensión, discapacidad física o movilidad reducida .

Si una persona no sabe leer o por su discapacidad no puede elegir la papeleta, colocarla dentro del sobre o entregarla a la presidencia de la mesa, puede pedir la ayuda de una persona de su confianza.

El manual de instrucciones fija el desarrollo de la jornada electoral. Shutterstock

Para cualquier otro caso, la guía recuerda que el voto es personal e intransferible, por lo que nadie puede ser representado por otra persona.

Asimismo, en las comunidades autónomas que tengan reconocida una lengua cooficial, los manuales serán bilingües. En el caso de las mesas electorales correspondientes al valle de Arán, en la provincia de Lleida, serán trilingües. El objetivo de esta medida es simplificar la redacción y mejorar la comprensión de las personas que deban utilizarlos .

Cómo se desarrollará la votación el 29N

La jornada electoral comenzará a las ocho de la mañana, cuando las personas designadas para la presidencia y las vocalías de las mesas, deberán presentarse en los locales electorales. Por su parte, los interventores podrán incorporarse hasta las 8:30 horas.

Antes de iniciar la votación, los miembros de la mesa deberán comprobar que las urnas estén correctamente precintadas y que se disponga de cabinas, papeletas, sobres y listados censales . Además, deberán verificar la disponibilidad del material de votación en braille cuando haya electores que lo hayan solicitado.

Una vez que las autoridades de la mesa electoral comprueben la inclusión en la lista del censo, la persona que ejerce el derecho al voto deberá entregar el sobre de votación cerrado a quien encabece la presidencia de la mesa.

Los miembros de la mesa deberán comprobar que se disponga de cabinas, papeletas, sobres y listados censales. EFE

Luego, la autoridad dirá en voz alta el nombre del votante, sin ocultar el sobre en ningún momento de la vista del público, y se lo devolverá para que lo introduzca en la urna.

Una vez que las urnas cierren a las ocho de la tarde, la presidencia de la mesa introducirá en la urna respectiva los sobres que contengan las papeletas de voto remitidas por correo.

A continuación, votarán quienes integren la mesa y los interventores que tengan derecho a votar en ella. Posteriormente comenzará el escrutinio. Primero, de las papeletas al Congreso de los Diputados, y a continuación, de los votos al Senado.