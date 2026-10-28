El truco ayuda a proteger los muebles de las manchas de grasa y los restos de comida.

Colocar papel aluminio en los cajones de la cocina es un truco sencillo que puede ayudar a proteger los muebles de las manchas de grasa, los resto de comida y la suciedad que se acumula con el uso diario. Esta solución funciona como una barrera entre la superficie del cajón y los residuos que pueden ensuciarla.

Además de contribuir a conservar el interior de los muebles en mejores condiciones, el aluminio puede facilitar la limpieza, ya que permite retirar la lámina cuando se ensucia y reemplazarla por otra. Sin embargo, para que resulte útil, es importante colocarlo sobre una superficie limpia y seca, y comprobar que cubra correctamente el fondo del cajón.

Para qué sirve colocar papel aluminio en los cajones de la cocina

Colocar papel aluminio en los cajones de la cocina sirve para proteger la superficie de restos de comida, pequeñas manchas de grasa y derrames accidentales. La lámina funciona como una barrera entre los residuos y el material del mueble, por lo que puede reducir la suciedad que se acumula directamente sobre la madera o el revestimiento.

Según explica Tom´s Guide, este recurso puede facilitar la limpieza porque, cuando el aluminio se ensucia, se puede retirar y reemplazar en lugar de tener que frotar todo el fondo del cajón.

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Cómo colocar papel aluminio en los cajones de la cocina

Antes de colocar el papel aluminio, se debe vaciar el cajón, retirar las migas y limpiar los restos de grasa o suciedad. Luego, es necesario dejar que la superficie se seque por completo, ya que cubrir un mueble húmedo puede favorecer problemas relacionados con la humedad.

El siguiente paso consiste en medir el fondo del cajón y cortar una lámina que cubra la mayor parte posible de la superficie. Se puede acomodar con cuidado en las esquinas y levantar ligeramente los bordes para ayudar a contener pequeños residuos, siempre que el diseño del cajón lo permita.

Cuándo conviene cambiar el papel aluminio de los cajones

El papel aluminio conviene reemplazarlo cuando presenta restos de comida, manchas de grasa y humedad acumulada, roturas o zonas arrugadas que impiden que siga cubriendo correctamente la superficie.

La frecuencia depende del uso del cajón ya que uno que se abre constantemente o donde se guardan utensilios que pueden dejar residuos, probablemente necesite cambios más frecuente que otro que se utiliza poco.