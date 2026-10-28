Este método combina tres ingredientes de uso cotidiano para tratar las marcas sin recurrir a productos más agresivos.

Los recipientes de plástico que se utilizan para guardar alimentos pueden acumular manchas anaranjadas de salsa de tomate, restos de grasa y olores persistentes que no siempre desaparecen con un lavado habitual. Aunque el detergente ayuda a retirar la suciedad, algunos pigmentos de los alimentos pueden quedar adheridos a la superficie del recipiente.

Es por ello que esta alternativa casera consiste en preparar una pasta con dos cucharadas de bicarbonato de sodio, una cucharadita de agua y unas gotas de detergente para platos. La mezcla permite combinar la acción limpiadora de jabón con la capacidad de bicarbonato para ayudar a desprender los residuos mediante un frotado suave.

Para qué sirve la mezcla de bicarbonato, agua y detergente en los tuppers

Esta preparación se utiliza para limpiar recipientes de plástico con manchas de comida, restos de grasa y suciedad adherida. Puede resultar especialmente útil en los tuppers que se emplean para guardar salsas, guisos y preparaciones con tomate, que suelen dejan marcas anaranjadas difíciles de retirar.

El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender los residuos cuando se frota la superficie. El detergente, por su parte, contribuye a remover la grasa y facilita que la suciedad se elimine durante el enjuague. En cambio, el agua permite integrar los ingredientes y formar una pasta que se pueda distribuir sobre las zonas manchadas.

El bicarbonato funciona como un abrasivo suave, mientras que el detergente ayuda a eliminar la grasa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo preparar y aplicar la mezcla para quitar las manchas de los tuppers

Para poner en práctica este método casero, se necesitan tres ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina. La preparación debe tener una consistencia pastosa para que se adhiera a las zonas manchadas.

Los ingredientes son:

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 cucharadita de agua.

Unas gotas de detergente líquido para platos.

El paso a paso es sencillo:

Preparar la pasta : mezclar el bicarbonato con el agua y el detergente hasta obtener una consistencia espesa.

Aplicar sobre las manchas : distribuir la preparación en el interior del tupper, especialmente en las zonas con marcas anaranjadas o restos adheridos.

Dejar actuar : esperar al menos 15 minutos para que la pasta permanezca en contacto con la superficie.

Frotar suavemente : utilizar una esponja blanca para ayudar a desprender los residuos, sin rayar el plástico.

Enjuagar y lavar: retirar toda la preparación con agua y volver a lavar el recipiente con detergente antes de utilizarlo para guardar alimentos.

Este procedimiento está descrito en la guía de Martha Stewart dedicada a las manchas de tomate en recipientes plásticos. Si las marcas persisten, se puede repetir el tratamiento, siempre que el material lo permita.

Por qué el bicarbonato ayuda a limpiar el plástico y qué precauciones tener

El bicarbonato de sodio es una sustancia ligeramente alcalina que, actúa principalmente como un abrasivo suave. Al frotarlo contra la superficie, ayuda a desprender restos de alimentos sin recurrir a productos de limpieza más agresivos.

Para evitar dañar los tuppers, conviene tener en cuenta estas precauciones:

No utilizar esponjas metálicas ni elementos ásperos, porque pueden rayar la superficie y dificultar su limpieza posterior.

Enjuagar muy bien el recipiente después de aplicar la pasta, para retirar todos los restos de bicarbonato y detergente.

Evitar guardar alimentos muy calientes en recipientes plásticos y comprobar que sean aptos para microondas antes de calentarlos.

La guía del American Cleaning Institute sobre recipientes plásticos también recomienda lavar los recipientes después de tratar las manchas.