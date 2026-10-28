El magnate aseguró destinar aproximadamente una hora por día para avanzar con sus lecturas.

Bill Gates, cofundador de Microsoft, es una figura mundialmente reconocida no sólo por su huella en la industria tecnológica y por su activa labor filantrópica, sino también por haberse posicionado como un verdadero referente de la lectura.

Con un promedio de 50 libros leídos por año, el magnate reseña con frecuencia sus lecturas en Goodreads, comparte sus recomendaciones a través de su blog personal Gates Notes y también ha explicado durante declaraciones de prensa cómo practica la marginalia al leer.

Qué dijo Bill Gates sobre la importancia de la lectura en su vida

En una entrevista con Time hecha en 2017, el magnate aseguró que sus hábitos de lectura fueron una parte esencial para alcanzar el éxito. “ La lectura alimenta la curiosidad por el mundo. Creo que me ayudó a avanzar en mi carrera y en el trabajo que hago ahora con mi fundación” , afirmó.

Según su visión, el constante aprendizaje es fundamental para el desarrollo tanto personal como profesional.

En ese sentido, si bien en general suele preferir los libros de no ficción, aseguró que “la buena ficción puede sacarte de tus propios pensamientos y meterte en los de otra persona”.

Todos los años Bill Gates refuerza su amor por la lectura mediante recomendaciones públicas en sus redes sociales o su blog personal. Shutterstock

Marginalia: cómo la práctica Bill Gates al leer

Aunque las alternativas electrónicas para leer son elegidas por muchos por su comodidad, Bill Gates en varias oportunidades señaló su preferencia los libros en físico para poder escribir notas en los márgenes. Como una suerte de “método de estudio”, el magnate dijo que esta práctica le permite concentrarse realmente en lo que está leyendo y digerir la información de la mejor manera.

Si bien lo hace cuando disfruta la lectura, explicó también que esté hábito cobra especial relevancia cuando está en desacuerdo con el autor. “A veces paso más tiempo leyendo un libro que no soporto que uno que me encanta”.

Más hábitos de lectura de Bill Gates

Como máximas, Gates ha compartido que:

No se permite empezar un libro que sabe que no va a terminar

Acostumbra a leer aproximadamente una hora por noche para progresar con sus lecturas

Las recomendaciones de Bill Gates para 2026

Si bien el magnate publicó un gran número de reseñas y listas específicas de recomendaciones, la del verano del 2026 incluyó la siguiente lista: