Bill Gates, cofundador de Microsoft, es una figura mundialmente reconocida no sólo por su huella en la industria tecnológica y por su activa labor filantrópica, sino también por haberse posicionado como un verdadero referente de la lectura.
Con un promedio de 50 libros leídos por año, el magnate reseña con frecuencia sus lecturas en Goodreads, comparte sus recomendaciones a través de su blog personal Gates Notes y también ha explicado durante declaraciones de prensa cómo practica la marginalia al leer.
Qué dijo Bill Gates sobre la importancia de la lectura en su vida
En una entrevista con Time hecha en 2017, el magnate aseguró que sus hábitos de lectura fueron una parte esencial para alcanzar el éxito. “La lectura alimenta la curiosidad por el mundo. Creo que me ayudó a avanzar en mi carrera y en el trabajo que hago ahora con mi fundación”, afirmó.
Según su visión, el constante aprendizaje es fundamental para el desarrollo tanto personal como profesional.
En ese sentido, si bien en general suele preferir los libros de no ficción, aseguró que “la buena ficción puede sacarte de tus propios pensamientos y meterte en los de otra persona”.
Marginalia: cómo la práctica Bill Gates al leer
Aunque las alternativas electrónicas para leer son elegidas por muchos por su comodidad, Bill Gates en varias oportunidades señaló su preferencia los libros en físico para poder escribir notas en los márgenes. Como una suerte de “método de estudio”, el magnate dijo que esta práctica le permite concentrarse realmente en lo que está leyendo y digerir la información de la mejor manera.
Si bien lo hace cuando disfruta la lectura, explicó también que esté hábito cobra especial relevancia cuando está en desacuerdo con el autor. “A veces paso más tiempo leyendo un libro que no soporto que uno que me encanta”.
Más hábitos de lectura de Bill Gates
Como máximas, Gates ha compartido que:
- No se permite empezar un libro que sabe que no va a terminar
- Acostumbra a leer aproximadamente una hora por noche para progresar con sus lecturas
Las recomendaciones de Bill Gates para 2026
Si bien el magnate publicó un gran número de reseñas y listas específicas de recomendaciones, la del verano del 2026 incluyó la siguiente lista:
- Recomendación de ficción: Culpability, de Bruce Holsinger
- Recomendación de no ficción: 929: Inside the Greatest Crash in Wall Street History-And How It Shattered a Nation por Andrew Ross Sorkin
- Recomendación de audiolibro: Gray Matters: A Biography of Brain Surgery, por Theodore H.Schwartz