IRS puede llevar a cabo visitas personalizadas como parte de un proceso de cobro.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son los casos en los que sus agentes pueden realizar una visita personalizada a los contribuyentes.

Es importante considerar que la mayoría de las veces estos encuentros serán notificados mediante cartas o llamadas oficiales, pero si se ignoran, pueden llevarse a cabo de todas formas.

En ese sentido, el organismo comparte además cuáles son las vías para identificar que se trata de una visita legítima.

Carta 725-B o llamadas oficiales: habrá visitas personalizadas cuando se ignoren las comunicaciones reiteradamente

Una de las razones por las que los agentes pueden realizar visitas es como parte de un proceso de cobro activo, para intervenir y resolver las declaraciones no presentadas y los impuestos pendientes.

“Te cuentan sobre tus derechos, obligaciones, opciones y consecuencias”, detallan las autoridades.

Este tipo de empleados del IRS van vestidos de civil y antes de llevar a cabo la visita envían la Carta 725-B o llaman reiteradas veces para coordinar un encuentro presencial, pero si las comunicaciones y avisos no se contestan, la agencia indica que la visita se lleva a cabo de todas formas.

En estos encuentros se puede pagar lo adeudado al funcionario en efectivo, cheque, fondos certificados, giro postal u optar por un pago online.

Los funcionarios de IRS envían varias comunicaciones antes de concretar la visita. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Otras situaciones donde IRS puede realizar una visita con funcionarios

El organismo gubernamental indica que también pueden realizar visitas los:

Agentes de ingresos: empleados civiles que ayudan a realizar auditorías. Siempre se ponen en contacto de manera previa a través de los canales oficiales.

Agentes especiales: investigan delitos fiscales y financieros. Además, pueden realizar visitas sin aviso como parte de investigaciones criminales.

Agentes inspectores de combustible: visitan sitios industriales donde se produce o almacena combustible que está sujeto a impuestos. También pueden realizar visitas no programadas.

Los agentes de IRS llevan una identificación especial: información clave que todos deben conocer

Todos los agentes de IRS llevan una credencial oficial emitida por el organismo recaudador y una tarjeta HSPD-12.

Las autoridades explican que ambos documentos tienen un número de serie y también foto del empleado. El contribuyente puede pedir ver ambos.