El calendario de noviembre comienza antes de que termine octubre.

El calendario de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos avanza en una semana clave para millones de beneficiarios. Este miércoles 28 de octubre corresponde el último pago regular del mes para quienes reciben sus beneficios según la fecha de nacimiento y nacieron entre el 21 y el 31. El viernes 30, en cambio, está programado el depósito de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) correspondiente a noviembre.

Cuándo es el último pago del Seguro Social de octubre de 2026

Este miércoles 28 de octubre es la última fecha de pago regular del mes para el grupo de beneficiarios cuyo día de depósito se determina por su fecha de nacimiento . En concreto, corresponde a quienes nacieron entre el 21 y el 31 de cualquier mes y reciben los beneficios bajo el calendario habitual de la SSA.

Por qué el Seguro Social adelanta el SSI de noviembre al viernes 30 de octubre

El viernes 30 de octubre es la fecha prevista para el depósito del SSI correspondiente a noviembre de 2026. La razón del adelanto está en el calendario: el 1 de noviembre cae domingo. Cuando el primer día del mes coincide con un fin de semana o un feriado federal, la Administración adelanta el pago al día hábil anterior .

Cabe mencionar que el adelanto no significa que recibirán dos pagos de SSI en octubre ni que el beneficio mensual haya aumentado .

Para consultar el calendario oficial, los beneficiarios pueden ingresar a la página de la SSA en español. También pueden revisar sus próximos pagos mediante el servicio de consulta de beneficios disponible en el sitio de la Administración del Seguro Social. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son las fechas de pago del Seguro Social en noviembre de 2026

El calendario de la SSA establece tres miércoles para los pagos regulares de noviembre, según la fecha de nacimiento de la personas beneficiaria. A esas fechas se suma el depósito del día 3 para determinados beneficiarios y el pago anticipado del SSI.

Viernes 30 de octubre

Beneficiarios del SSI: pago correspondiente a noviembre.

Martes 3 de noviembre

Personas que reciben beneficios del Seguro Social bajo el calendario del día 3, incluidos determinados beneficiarios anteriores a mayo de 1997 y quienes cobran ambos programas.

Martes 10 de noviembre (el pago se adelanta porque el miércoles 11 es feriado federal, en conmemoración del Día de los Veteranos)

Beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10.

Miércoles 18 de noviembre

Beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

Miércoles 25 de noviembre

Beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31.

¿Qué hacer si el depósito del Seguro Social no llega en la fecha prevista?

Si el dinero no aparece en la cuenta bancaria o no llega por el medio de pago correspondiente en la fecha establecida, la SSA recomienda esperar tres días adicionales de envío antes de comunicarse con el organismo.

Antes de iniciar un reclamo, conviene revisar la cuenta bancaria, verificar que los datos de depósito estén actualizados y confirmar qué fecha corresponde al programa que recibe cada persona.