El EITC es un crédito tributario pensado para premiar y aliviar a quienes trabajan y ganan ingresos bajos o moderados. Foto: ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista USA.

El crédito por ingreso del trabajo (EITC) es uno de los beneficios fiscales más importantes para los trabajadores de ingresos bajos y moderados, porque puede traducirse en un reembolso concreto de dinero. Cada año su monto máximo se ajusta por inflación, y para 2027 se proyecta un nuevo aumento.

Qué es el EITC y por qué puede significar un reembolso

El EITC es un crédito tributario pensado para premiar y aliviar a quienes trabajan y ganan ingresos bajos o moderados. Su gran ventaja es que es reembolsable: esto significa que, si el crédito es mayor que los impuestos que la persona debe, la diferencia se devuelve como reembolso. En otras palabras, un trabajador puede terminar recibiendo dinero del IRS, aunque su obligación impositiva sea baja o nula.

El monto que efectivamente recibe cada persona depende de tres factores: sus ingresos, su estado civil para efectos tributarios y la cantidad de hijos calificados. Por eso, el máximo proyectado es un techo: no todos reciben esa cifra, sino la que corresponda a su situación.

Las cifras definitivas llegarán cuando el IRS publique su Revenue Procedure con los ajustes por inflación de 2027, previsto para fines de octubre o noviembre de 2026. ChatGPT

Aumento del crédito por ingreso del trabajo (EITC): cuánto se proyecta recibir en 2027

El monto del EITC depende de la cantidad de hijos calificados. Estas son las cifras máximas confirmadas para 2026 y las que se proyectan para 2027:

Sin hijos : de 664 dólares (2026 confirmado) a alrededor de 680 dólares (proyección 2027).

Con un hijo : de 4,427 dólares a aproximadamente 4,538 dólares.

Con dos hijos : de 7,316 dólares a aproximadamente 7,499 dólares.

Con tres o más hijos: de 8,231 dólares a cerca de 8,400 dólares.

El IRS actualiza cada año los montos del EITC a través de un documento llamado Revenue Procedure, que suele publicar entre octubre y noviembre. Al momento de esta nota, las cifras oficiales para 2027 aún no se dieron a conocer.

Por eso, los valores que se manejan son estimaciones calculadas en base a la inflación, y pueden diferir, por unos pocos dólares, del número final que anuncie el organismo.