El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige a los propietarios de negocios y a otras personas que desarrollan actividades comerciales presentar el Formulario 8300 cuando reciben más de US$10,000 en efectivo en una sola transacción o en varias operaciones relacionadas. El documento debe entregarse dentro de los 15 días posteriores a la recepción del dinero para cumplir con las normas federales .

La obligación, también puede alcanzar a concesionarios de automóviles, joyerías, contratistas, abogados, vendedores de bienes raíces y empresas que reciben pagos elevados por sus servicios. El objetivo es registrar ciertas operaciones y facilitar la detección de posibles actividades ilícitas.

Quiénes deben presentar el Formulario 8300 del IRS

La obligación no se limita a las grandes compañías. Según el IRS, deben presentar el formulario el formulario las personas y entidades que reciben más de US$10,000 en efectivo durante el desarrollo de una actividad comercial, siempre que la operación cumpla con los criterios establecidos.

“Cada persona que desempeñe una ocupación o negocio y que, durante el transcurso de esa ocupación o negocio, reciba más de US$10,000 en efectivo en una transacción, o en dos o más transacciones relacionadas, tiene que presentar el Formulario 8300″, explica la agencia federal.

Esto significa que el requisito también puede aplicarse cuando el cliente divide un pago en varias entregas. Las operaciones efectuadas entre un pagador y un mismo destinatario dentro de un período de 24 horas se consideran relacionadas. También pueden serlo las realizadas durante un período más extenso cuando existe conocimiento o motivos para entender que forman parte de una misma serie de transacciones.

El formulario contempla, además, ciertas operaciones con instrumentos monetarios, como cheques de caja y giros.

Cuál es el plazo para presentar el Formulario 8300

Los negocios deben presentar el Formulario 8300 dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que reciben el pago en efectivo que supera el umbral establecido.

Si el monto se acumula mediante varios pagos relacionados, el plazo comienza cuando se recibe la suma que hace que el total supere los US$10,000. Si la fecha límite coincide con un sábado, domingo o feriado oficial, el IRS indica que el documento debe presentarse el siguiente día hábil.

La presentación electrónica se realiza mediante el sistema BSA E-Filing de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Desde el 1 de enero de 2024, ciertos negocios están obligados a utilizar este mecanismo si también deben presentar electrónicamente otras declaraciones informativas y alcanzan el umbral aplicable.

Hay empresas que no están obligadas a presentar electrónicamente y pueden hacerlo en papel, según las instrucciones vigentes.

El IRS advierte que pueden aplicarse multas cuando no se presenta un formulario correcto y completo dentro del plazo y no existe una causa razonable que justifique el incumplimiento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo evitar multas

Para reducir el riesgo de sanciones, los responsables de los negocios deben:

Registrar los pagos en efectivo : llevar un control de las transacciones individuales y relacionadas para detectar cuándo se supera el límite de US$10,000.

Presentar el formulario a tiempo : verificar la fecha de recepción del dinero y cumplir con el plazo establecido por el IRS.

Completar los datos correctamente: proporcionar la información requerida sobre el pagador, la operación y el negocio, incluido el número de identificación tributaria cuando corresponda.

Conservar una copia : guardar cada Formulario 8300 durante cinco años desde su presentación.

Notificar al cliente cuando corresponda: entregar la declaración informativa requerida a cada persona mencionada en el formulario, a más tardar el 31 de enero del año siguiente a la operación.

El IRS advierte que pueden aplicarse multas cuando no se presenta un formulario correcto y completo dentro del plazo y no existe una causa razonable que justifique el incumplimiento. También pueden existir cuando se entrega información incorrecta.

En los casos de incumplimiento intencional o deliberado, las consecuencias pueden ser más graves e incluir sanciones económicas importantes y posibles procesos penales.