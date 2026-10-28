Este miércoles 28 de octubre, la Administración del Seguro Social (SSA) deposita los beneficios a un nuevo grupo de jubilados y pensionados. Les toca a quienes cumplen años entre el 21 y el 31 del mes, el último de los tres grupos que cobran los miércoles de octubre.

Quiénes cobran sus beneficios este miércoles 28 de octubre

La SSA paga los beneficios en distintos miércoles según la fecha de nacimiento del beneficiario. El 28 de octubre es el cuarto miércoles del mes, que corresponde a quienes nacieron entre el 21 y el 31. Antes cobraron los otros dos grupos: los nacidos entre el 1 y el 10 (el 14 de octubre) y los nacidos entre el 11 y el 20 (el 21 de octubre).

Este esquema de pago por fecha de nacimiento alcanza a los beneficiarios del Seguro Social (jubilación, sobrevivientes y discapacidad) que empezaron a cobrar después de mayo de 1997. Quienes reciben beneficios desde antes de esa fecha cobran el día 3 de cada mes.

Cuánto cobran los beneficiarios del Seguro Social

El monto no es igual para todos: depende de los ingresos que tuvo cada persona durante su vida laboral y de la edad a la que empezó a reclamar el beneficio. Como referencia, el beneficio promedio de un jubilado ronda los 2,095 dólares por mes en 2026, mientras que el pago máximo para quien se jubila a la edad plena de retiro es de 4,152 dólares. Estos montos aumentarán un 3,6% a partir de enero de 2027, por el ajuste anual de costo de vida (COLA).

El 28 de octubre es el cuarto miércoles del mes, que corresponde a quienes nacieron entre el 21 y el 31. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuándo llega el próximo depósito

El calendario de octubre no termina ahí. Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán un depósito el viernes 30 de octubre. Se trata del pago correspondiente a noviembre, que se adelanta porque el 1 de ese mes cae domingo y la SSA abona el día hábil anterior cuando la fecha coincide con un fin de semana o feriado.