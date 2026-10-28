Las ollas y sartenes quemadas pueden recuperarse con métodos de limpieza, pero no todos los materiales resisten a los mismos productos, y una técnica que resulta util para el hierro fundido puede dañar una sarten antiadherente.

Las ollas y sartenes quemadas pueden recuperarse con métodos de limpieza, pero no todos los materiales resisten a los mismos productos, y una técnica que resulta util para el hierro fundido puede dañar una sarten antiadherente.

Según determinados fabricantes como Tefal, Lodge y Le Creuset, la clave está en identificar el material antes de intentar eliminar los restos de comida quemada. En algunos casos, se deberá reemplazar los utensilios para evitar riesgos de contaminación durante la preparación de alimentos.

¿Cómo se deben limpiar las ollas o sartenes quemadas de cerámica?

De acuerdo con las recomendaciones de Tefal, las sartenes u ollascon revestimiento cerámico deben limpiarse preferentemente a mano, con agua y detergente suave. Si se quema comida y se pega, se recomienda:

Dejarla enfriar completamente. Colocar agua tibia con detergente y dejarla en remojo para ablandar los residuos. Agregar una pequeña cantidad de vinagre blanco al agua si persisten las manchas. Limpiar cuidadosamente la superficie y enjuagar con abundante agua. Secar el utensilio antes de guardarlo.

Tefal aclara que las manchas permanentes en el revestimiento cerámico no necesariamente indican que el utenislio sea peligroso.

¿Qué recomiendan hacer con las ollas o sartenes quemadas de teflón?

El teflón es el nombre comercial asociado al politetrafluoroetileno (PTFE), un material utilizado en revestimientos antiadherentes.

Se recomienda evitar los productos abrasivos y las esponjas metálicas, ya que pueden deteriorar la superficie de las sartenes. En el caso de que se queme comida se aconseja:

Esperar a que alcance una temperatura ambiente. Lavar con agua tibia y detergente para platos. Usar una esponja suave o de nailon para retirar los residuos. Repetir la limpieza si quedan restos de grasa adherida. Enjuagar y secar completamente.

El fabricante advierte que limpiar unicamente con papel de cocina o enjuagar con agua no es suficiente.

De acuerdo con las recomendaciones de Tefal, las sartenes u ollascon revestimiento cerámico deben limpiarse preferentemente a mano, con agua y detergente suave. Fuente: Shutterstock FotoDuets

¿Como se recomienda limpiar las ollas o sartenes quemadas de hierro fundido esmaltado?

A diferencia de los utensilios antiadherentes, las sartenes de hierro fundido sin esmaltar necesitan conservar una capa protectora de aceite, conocida como curado, que ayuda a prevenir la oxidación.

La empresa estadounidense Lodge Cast Iron recomienda seguir tres pasos:

Lavar con agua tibia, un poco de detergente y un cepillo de cerdas firmes. Secar con papel de cocina o un paño limpio. Aceitar con una fina capa de aceite de cocina.

Se advierte que estos utensilios no deben permanecer en remojo debido al riesgo de oxidación.

Limpiar sartenes u ollas de acero inoxidable

De acuerdo con Le Creuset, las ollas y sartenes de acero inoxidable pueden limpiarse con agua caliente, detergente suave y bicarbonato de sodio para eliminar los restos de comina quemada sin dañar su superficie.

El fabricante recomienda seguir estos pasos:

Esperar hasta que el utensilio alcance la temperatura ambiente antes de lavarlo. Utilizar una esponja suave o un cepillo de nailon para retirar los residuos superficiales. Si quedan restos quemados, llenar la olla con agua tibia y bicarbonato de sodio. Colocar el utensilio sobre la hornalla y hervir el agua durante 10 a 15 minutos para ablandar los residuos adheridos. Repetir la limpieza con una esponja suave y secar inmediatamente para evitar manchas de agua.

De acuerdo con Le Creuset, las ollas y sartenes de acero inoxidable pueden limpiarse con agua caliente, detergente suave y bicarbonato de sodio para eliminar los restos de comina quemada sin dañar su superficie. Imagen creada con IA

Consejos para cuidar estos utensilios de cocina

Los fabricantes coinciden en que el mantenimiento adecuado permite conservar las propiedades de los utensilios y evitar dañor prematuros.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Usar utensilios adecuados.

No calentar sartener antiadherentes vacías.

Respetar las instrucciones del fabricante.

El sitio oficial del Gobierno canadiense “Health Canada” recomienda no usar utensilios antiadherentes a temperaturas superiores a 260° y mantener la cocina ventilada durante la cocción.

¿Cuándo se deben cambiar a riesgo de contaminación?

No todas las manchas o marcas significan que una olla deba desecharse. Sin embargo, el deterioro del revestimiento, las grietas y determinados daños estructurales pueden justificar su reemplazo.