El SSI es un programa federal que entrega pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados, para ayudarlas a cubrir necesidades básicas como la comida, la ropa y la vivienda.

Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) tendrán en 2027 un aumento en sus pagos por el ajuste anual de costo de vida. Y hay una particularidad que los distingue del resto de los beneficiarios del Seguro Social: son los primeros en ver ese incremento reflejado en su cuenta, incluso antes de que termine 2026.

Qué es el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) y quiénes lo reciben

El SSI es un programa federal que entrega pagos mensuales a personas con ingresos y recursos limitados, para ayudarlas a cubrir necesidades básicas como la comida, la ropa y la vivienda. Lo administra la Administración del Seguro Social (SSA), pero tiene una diferencia de fondo con la jubilación: no se financia con los aportes al Seguro Social, sino con fondos generales del Tesoro, y no depende de haber trabajado ni de cuánto se aportó durante la vida laboral.

Para calificar hay que cumplir, a la vez, con el requisito económico, bajos ingresos y recursos por debajo de ciertos límites, y pertenecer a uno de estos grupos: personas de 65 años o más, personas ciegas o personas con una discapacidad (incluidos niños con discapacidad). En total, el ajuste de 2027 alcanza a unos 7,3 millones de personas que reciben este beneficio.

El aumento del Ingreso Suplementario de Seguridad (COLA) 2027

El SSI aumenta un 3,6% en 2027, el mismo ajuste por costo de vida (COLA) que se aplica a todo el Seguro Social. Con ese incremento, el pago federal máximo queda así:

Para una persona sola (individuo): sube a 1,029 dólares por mes , frente a los 994 de 2026 (unos 35 dólares más).

Para una pareja (ambos beneficiarios): sube a 1,544 dólares por mes, frente a los 1,491 de 2026 (unos 53 dólares más).

Esos montos son los máximos federales. Lo que cobra cada persona puede ser menor, porque el SSI se reduce según otros ingresos que tenga el beneficiario; además, algunos estados agregan un complemento propio por encima del monto federal.

El pago máximo del SSI sube a US$1,029 para individuos y US$1,544 para parejas en 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde qué pago se empieza a notar

Mientras los jubilados y demás beneficiarios del Seguro Social verán el aumento recién en los pagos de enero de 2027, quienes cobran SSI lo notan antes: el primer pago ajustado cae el 31 de diciembre de 2026.

El motivo es de calendario. El SSI se paga, por regla general, el primer día de cada mes. Pero cuando ese día cae en fin de semana o feriado, el pago se adelanta al día hábil anterior. Como el 1 de enero de 2027 es feriado (Año Nuevo), el pago correspondiente a enero, ya con el aumento, se abona el último día hábil de diciembre, es decir, el 31.