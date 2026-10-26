Su función es asignar la prioridad de paso: indica que el conductor debe ceder el paso al tránsito que ya está circulando o cruzando.

Entre todas las señales de tránsito de Estados Unidos, hay una fácil de identificar a simple vista: un triángulo de borde rojo y fondo blanco, apoyado sobre uno de sus vértices, es decir, con la punta hacia abajo.

Es la única señal con esa forma en todo el sistema, y su mensaje es “Ceda el paso” (Yield). Aunque muchos la confunden con un PARE, no pide exactamente lo mismo.

Qué significa la señal de tránsito triangular roja y blanca con la punta hacia abajo

La señal pertenece al grupo de las reglamentarias, las que imponen una obligación al conductor. Según el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito (MUTCD), es un triángulo equilátero invertido, con un borde rojo ancho y la palabra “YIELD” en rojo sobre fondo blanco. Su función es asignar la prioridad de paso: indica que el conductor debe ceder el paso al tránsito, vehículos y peatones, que ya está circulando o cruzando.

En la práctica, eso significa que quien se acerca a un “Ceda el paso” debe reducir la velocidad a una marcha razonable para las condiciones del momento, estar preparado para detenerse y dar prioridad a quienes ya tienen el derecho de paso, incorporándose recién cuando haya un espacio seguro para hacerlo.

Es la única señal con esa forma en todo el sistema, y su mensaje es "Ceda el paso" (Yield). Fuente: Shutterstock Shutterstock

Por qué es importante respetarla

La razón es de seguridad pura. El “Ceda el paso” ordena la prioridad en puntos donde dos flujos de tránsito se cruzan o se unen, que son justamente los lugares donde más choques laterales y por incorporación se producen. Respetarla, dígase mirar, bajar la velocidad y ceder, evita esas colisiones.

Ignorarla, en cambio, o tratarla como si el otro fuera a ceder su lugar, es una de las causas típicas de accidentes en rotondas y empalmes. Entender que la prioridad es de quien ya está en la vía, y no de quien se incorpora, es la base para circular de forma segura en esos puntos.