Las temporadas de impuestos suelen iniciar a fines de enero y terminar el 15 de abril de cada año.

La temporada de presentación de impuestos 2027 está a pocos meses de iniciar y, en este contexto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos instó a los contribuyentes a completar pasos de preparación necesarios para que este trámite pueda llevarse a cabo de la mejor manera posible.

Entre las medidas preventivas principales se encuentra la verificación de retenciones y el mantener organizados documentos clave, así como también consultar la forma en la que los cambios pueden afectar cada declaración.

Temporada de impuestos 2027: los pasos de preparación para los contribuyentes

Uno de los puntos en los que más énfasis realiza la agencia es verificar las retenciones y los pagos de impuestos. Esto puede llevarse a cabo utilizando la herramienta del IRS. De acuerdo con IRS, se trata de un paso especialmente importante después de un cambio en la vida dado que ayuda a evitar sorpresas al momento de preparar el Formulario 1040.

En esa misma línea, las modificaciones en el estilo de vida también pueden cambiar la elegibilidad para solicitar créditos fiscales, por lo que también es clave consultar de manera previa los requisitos y averiguar cuáles son los beneficios aplicables según cada situación particular. La información sobre créditos y deducciones así como las condiciones para solicitarlos puede consultarse en este link.

La temporada de presentación de impuestos suele finalizar el 15 de abril de cada año. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, se aconseja reunir y mantener en orden todos los registros necesarios para realizar la presentación, que incluyen:

Formularios W-2 entregados por los empleadores

Formulario 1099 de bancos e instituciones

Registros de transacciones con activos digitales

Copia de declaraciones de impuestos federales y estatales del año anterior

Avisos, cartas, notificaciones oficiales del IRS

Documentos para respaldar la solicitud de créditos, deducciones u otros beneficios

Otro punto clave es poder garantizar una cuenta bancaria, dado que esto permitirá agilizar la entrega de reembolsos a través de depósito directo.

Cómo consultar registros y avisos de IRS para prepararse para la temporada de impuestos 2027

El consejo oficial para todos los tributantes es utilizar su cuenta en línea del IRS para:

Consultar por cualquier impuesto adeudado

Realizar pagos

Revisar alternativas de pago

Acceder a avisos y notificaciones oficiales del IRS

Consultar los registros tributarios necesarios para presentar

Solicitar un IP PIN

Además, con el inicio de los preparativos para la temporada de presentación es fundamental mantenerse alerta a cualquier estafa.

“Los contribuyentes no deben hacer clic en enlaces ni abrir archivos adjuntos en mensajes inesperados que afirmen provenir del IRS”, se indica. Las comunicaciones oficiales siempre se realizarán a través de las vías conocidas.