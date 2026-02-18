El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó cuáles son los 7 errores más graves al presentar la declaración federal de impuestos que pueden generar rechazos, demoras en el reembolso y revisiones adicionales en 2026. El organismo recordó que, aunque un profesional prepare el formulario, la responsabilidad final siempre es del contribuyente. En su último comunicado oficial, la agencia instó a revisar cada dato antes de enviar la declaración. Un ingreso mal reportado, un crédito mal calculado o un simple error en los datos personales pueden obligar a corregir el trámite y extender los tiempos de procesamiento. El Servicio de Impuestos Internos identificó los fallos más frecuentes que afectan la declaración federal: Si hubo un cambio de nombre, debe actualizarse primero ante la Administración del Seguro Social (SSA) para evitar inconsistencias en los registros oficiales. La agencia recomienda revisar toda la información antes de enviar la declaración y asegurarse de contar con todos los documentos fiscales. También sugiere utilizar la cuenta en línea del contribuyente para verificar datos oficiales. Presentar la declaración por vía electrónica reduce errores, ya que el sistema detecta inconsistencias antes de procesarla. Elegir depósito directo acelera el reembolso, siempre que los números de cuenta y ruta sean correctos.