El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que ciertos contribuyentes pueden recibir depósitos superiores a 8,000 dólares directamente en sus cuentas bancarias durante la temporada de impuestos. El monto corresponde a beneficios fiscales que se otorgan a quienes cumplen requisitos específicos establecidos por la ley federal. Este dinero no es un préstamo ni un bono extraordinario. Se trata de un reembolso de impuestos que incluye créditos fiscales reembolsables, lo que significa que el IRS puede enviar el dinero incluso si la persona no tiene impuestos pendientes de pago. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explicó que el monto total depende de la combinación de créditos fiscales federales, especialmente el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito por Ingreso del Trabajo. Estos beneficios fueron diseñados para reducir la carga tributaria y aumentar el reembolso. El IRS detalla que estos créditos fiscales reembolsables pueden incrementar significativamente el monto final que recibe el contribuyente. En algunos casos, el total acumulado supera los 8,000 dólares, dependiendo de los ingresos declarados y la cantidad de hijos calificados. El dinero es enviado como parte del reembolso de impuestos federal y puede depositarse directamente en la cuenta bancaria del contribuyente si se selecciona la opción de depósito directo al presentar la declaración. La entidad fiscal establece que este beneficio está disponible para personas que presenten su declaración de impuestos federal y cumplan con los límites de ingresos establecidos. También deben haber trabajado durante el año fiscal y cumplir con los requisitos de elegibilidad de los créditos fiscales. El IRS confirma que los contribuyentes con hijos calificados, ingresos dentro de los rangos permitidos y una declaración correctamente presentada tienen mayores probabilidades de recibir un reembolso elevado, especialmente cuando aplican a múltiples créditos fiscales federales. Los depósitos directos suelen enviarse dentro de los 21 días posteriores a la aprobación de la declaración de impuestos, siempre que no existan errores ni revisiones adicionales. El IRS recomienda presentar la declaración de forma electrónica y seleccionar el depósito directo para recibir el dinero más rápido. Este método es el más seguro y permite que el reembolso de impuestos, incluidos los montos superiores a 8,000 dólares, llegue directamente a la cuenta bancaria del contribuyente.