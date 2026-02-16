El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio inicio el pasado 26 de enero a la temporada de presentación de impuestos 2026, momento en el que los contribuyentes presentan sus declaraciones, reclaman los créditos para los que califican y pagan sus impuestos. En ese marco, la agencia recaudadora indica la importancia de realizar con precisión los cálculos fiscales para determinar cuánto se adeuda, pues cuando este dato no se reporta de manera precisa, se aplica la conocida como “penalización relacionada con la precisión”. Esta sanción se aplica cuando la agencia investiga y detecta que no se declararon en su totalidad los ingresos adquiridos o cuando se determina que el contribuyente reclamó deducciones o créditos para los que no califica. “La negligencia es cuando no haces un intento razonable de cumplir con las leyes fiscales al preparar tu declaración de impuestos. Desconsiderar significa que ignoraste las normas o regulaciones fiscales de forma descuidada, temeraria o intencionada”, se indica. En ese sentido, algunas circunstancias incluyen no contemplar los ingresos que aparecen en la declaración informativa o no corroborar la veracidad de un crédito que parece “demasiado bueno para ser verdad”. En el caso de los particulares, la sanción se aplica si se realiza una subestimación del 10% de lo que debería figurar en la declaración o 5,000 dólares, lo que sea mayor. La agencia impone una multa del 20% del monto de impuesto que no se incluyó originalmente en la declaración. “Si no puedes pagar la totalidad de tus impuestos o la multa a tiempo, paga lo que puedas ahora y solicita un plan de pagos. Puedes reducir las sanciones futuras si estableces un plan de pagos”, indica la agencia. Cuando se aplica esta sanción, IRS envía un aviso notificando al contribuyente y brindando las instrucciones correspondientes.