El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos dio inicio formal a la temporada de presentación de impuestos 2026 el pasado 26 de enero, inaugurando el período en el que los contribuyentes presentan su Formulario 1040 para informar ingresos, calcular impuestos y reclamar deducciones o créditos para los que se califique. En ese marco, al proporcionar este documento, los contribuyentes deberán tener en cuenta que la agencia se encuentra realizando una transición hacia devoluciones completamente electrónicas, por lo que será necesario proporcionar la información de depósito directo si se quieren evitar serias demoras con el trámite. Si bien transición no impacta sobre las declaraciones que correspondan a años anteriores, la instrucción para las correspondientes a 2025 es que incluyan la información de depósito directo para que el reembolso se efectúe sin demoras. En caso de que esto no se realice de manera automática, “el IRS enviará una carta (1) solicitando información de depósito directo y (2) proporcionando información sobre cómo solicitar una excepción”, se indica. Cuando la notificación se ignora y estos datos no se proporcionan, la emisión del reembolso se realizará en papel, pero podrá postergarse durante seis semanas o más. La agencia se especifica que estos casos podrían considerarse una excepción, aunque también se brindarán alternativas como tarjetas de débito prepagas y carteras digitales. El mismo Formulario 1040 cuenta con una sección nombrada “Reembolso”, donde el contribuyente puede completar con los datos necesarios para que el pago se efectúe sin inconvenientes ni retrasos.