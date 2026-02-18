El Gobierno confirmó que podría visitar puerta por puerta a ciudadanos y extranjeros que no hayan completado a tiempo un trámite vinculado a deudas federales. La medida se activa cuando el contribuyente ignora un aviso formal de intención de embargo. La advertencia alcanza a quienes recibieron un aviso de intención de embargo y no respondieron dentro del plazo legal. Si no hay respuesta, la autoridad fiscal puede avanzar con el embargo de salarios, cuentas bancarias o bienes. El trámite clave es responder al aviso dentro del plazo establecido y solicitar una alternativa de pago. No hacerlo habilita el cobro forzoso de la deuda. Responder a tiempo puede frenar el proceso y evitar visitas domiciliarias. Incluso después de recibir la notificación, el contribuyente puede negociar un plan para suspender el embargo. Para ello debe presentar su situación financiera y comprometerse a pagar cuotas mensuales. Si no se formaliza un acuerdo, la autoridad puede retener salarios, beneficios o fondos bancarios sin nuevo aviso. Por eso se recomienda actuar de inmediato y documentar cada gestión.