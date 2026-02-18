La ley cambió en todo el país y Estados Unidos prohibió el uso de todas las licencias de conducir que quienes no hayan hecho este trámite clave exigido por las autoridades federales. Desde el 7 de mayo de 2025 rige la nueva disposición y millones de personas podrían enfrentar restricciones para volar dentro del país o ingresar a determinados edificios oficiales si no cumplen con los requisitos. La medida responde a una normativa federal que fija estándares mínimos de seguridad para la emisión de identificaciones estatales. Desde esa fecha, las agencias federales dejaron de aceptar licencias que no se ajusten a esos criterios para ciertos usos específicos, aunque siguen siendo válidas para actividades cotidianas fuera del ámbito federal. El requisito consiste en obtener una identificación compatible con la ley REAL ID en el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado correspondiente. Estas licencias cumplen con estándares federales de seguridad y suelen identificarse con una estrella en la parte superior del documento. Quienes no hayan completado este trámite ya no pueden utilizar su licencia estatal para: La restricción aplica a todas las personas de 18 años o más que deseen volar dentro de Estados Unidos o ingresar a instalaciones federales que exijan identificación oficial. No. La normativa no invalida por completo las licencias que no cumplen con los nuevos estándares. Las personas pueden seguir utilizándolas para conducir, identificarse ante autoridades estatales, realizar trámites bancarios o alquilar vehículos, siempre que no se trate de los “usos oficiales” definidos por la ley federal. Además de la identificación compatible con la ley REAL ID, también son válidos otros documentos aprobados por las autoridades federales, como: El objetivo de esta regulación es reforzar la seguridad nacional mediante estándares unificados en la emisión de documentos. Por eso, quienes no hayan realizado el trámite correspondiente deberán gestionarlo cuanto antes si desean evitar restricciones al viajar o ingresar a edificios federales.