El IRS confirmó depósitos directos de hasta $2,000 desde febrero de 2026, correspondientes a los reembolsos del año fiscal 2025. En un contexto marcado por inflación persistente, subas en energía y ajustes impositivos recientes, este ingreso representa un alivio clave para muchos hogares. El depósito directo de hasta $2,000 no corresponde a un nuevo estímulo económico ni a un bono extraordinario. Se trata de reembolsos legítimos derivados de retenciones en exceso y de la aplicación de créditos fiscales reembolsables, principalmente el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). En el caso del CTC, el beneficio puede alcanzar hasta 2,000 dólares por cada hijo elegible, mientras que el EITC ofrece montos mayores de hasta 7,340 dólares según ingresos y composición familiar. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) remarcó que quienes presenten su declaración de forma electrónica y elijan depósito directo tendrán mayor velocidad en el cobro: más del 90% de los reembolsos se procesa en menos de 21 días. La temporada de impuestos 2026 comenzó oficialmente el 26 de enero, y el cronograma estimado marca que los primeros pagos llegarán en febrero. Según el calendario orientativo: Para el seguimiento, el IRS recomienda usar la herramienta “¿Dónde está mi reembolso?” o la app IRS2Go, disponibles unas tres semanas después de enviar la declaración. Los cheques en papel están siendo eliminados de manera progresiva, por lo que el depósito bancario es la vía más segura y rápida. Para acceder a un reembolso de $2,000 o más, es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos: La recomendación clave del IRS es presentar sin errores, verificar los datos bancarios y no dejar el trámite para último momento. En un escenario económico ajustado, estos reembolsos del IRS en 2026 pueden convertirse en un recurso decisivo para equilibrar gastos y obligaciones al inicio del año.