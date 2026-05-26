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Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden generar consecuencias mucho más amplias de lo que muchas parejas imaginan. Cuando una declaración de impuestos se presenta de manera conjunta, ambos cónyuges pasan a compartir legalmente las obligaciones tributarias y eso puede abrir la puerta a embargos sobre cuentas y bienes familiares.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través de su Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar sobre activos de ambos esposos si no responden o regularizan el denominado Aviso Final de Intención de Embargo dentro del plazo correspondiente.

El aviso final que absolutamente todas las parejas casadas deben responder

Antes de ejecutar embargos, el IRS normalmente:

Envía múltiples avisos de deuda

Informa impuestos pendientes, intereses y multas

Emite el Aviso Final de Intención de Embargo

Esta notificación representa una de las últimas oportunidades para evitar medidas de cobro forzoso.

Las obligaciones fiscales compartidas pueden afectar activos de ambos cónyuges. Fuente: El Cronista. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las parejas casadas comparten el 100% de la responsabilidad

Cuando un matrimonio presenta una declaración conjunta:

Ambos cónyuges comparten responsabilidad tributaria

vinculadas a los dos Las deudas fiscales pasan a estar

El IRS puede reclamar el pago sobre bienes y activos compartidos

Incluso si uno de los cónyuges fue quien originó inicialmente la deuda.

IRS embarga uno por uno todos estos bienes compartidos de inmediato

IRS, a través de su Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar sobre:

Cuentas bancarias conjuntas

Salarios e ingresos

Vehículos

Propiedades inmobiliarias

Otros bienes y activos financieros

Dependiendo del caso, algunos activos individuales también podrían verse alcanzados.