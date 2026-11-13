El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) cuenta con un mecanismo que puede afectar directamente los ingresos mensuales de algunos jubilados que cobran el Seguro Social. Mediante el aviso CP91, el organismo comunica que puede retener hasta el 15% de estos beneficios para recuperar deudas tributarias federales que permanecen impagas.

La medida no alcanza a todos los beneficiarios, sino a quienes mantienen determinadas obligaciones fiscales pendientes y cumplen una serie de condiciones establecidas por el organismo. Antes de aplicar el descuento, el IRS debe enviar notificaciones y ofrecer un plazo para que el contribuyente pueda resolver su situación.

Sin embargo, existen excepciones para determinados jubilados con ingresos bajos y beneficiarios de otros programas de asistencia.

En qué situación tributaria el IRS puede descontar hasta el 15% del Seguro Social

El IRS puede retener hasta el 15% de determinados beneficios del Seguro Social cuando una persona tiene deudas tributarias federales vencidas que todavía no pagó. Esta medida forma parte del Federal Payment Levy Program (FPLP), un mecanismo que permite al organismo cobrar impuestos pendientes mediante la retención de ciertos pagos federales. Según explica el IRS, el programa alcanza a los beneficios de jubilación y sobrevivientes del Seguro Social, aunque no se aplica a todos los pagos de la SSA.

La retención no significa que cualquier jubilado con una deuda pierda automáticamente parte de sus ingresos. El organismo debe seguir un procedimiento de notificación y cobro, y el porcentaje retenido puede llegar al 15% del beneficio mensual o limitarse al monto exacto de la deuda si es inferior a ese porcentaje.

El organismo utiliza un mecanismo de cobro que puede afectar los beneficios mensuales de determinados contribuyentes. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

Qué requisitos deben cumplir los jubilados para recibir el aviso CP91

Para que el IRS avance con esta medida, el contribuyente debe tener una deuda tributaria federal pendiente y haber recibido notificaciones anteriores sin resolver el saldo adeudado. Cuando el organismo identifica que puede aplicar una retención sobre los beneficios del Seguro Social, envía el aviso CP91, que funciona como una notificación final antes del embargo de esos pagos. En el documento informa que pretende retener hasta el 15% de los beneficios para recuperar los impuestos impagos.

El aviso también establece un plazo de 30 días desde su fecha de emisión para que el beneficiario se comunique con el IRS y llegue a un acuerdo para pagar la deuda antes de que comiencen los descuentos mensuales. Si no responde ni resuelve su situación dentro de ese período, el organismo puede avanzar con la retención.

Qué jubilados están excluidos del descuento y cómo pueden evitar la retención

El IRS contempla excepciones para determinados beneficiarios del Seguro Social que atraviesan dificultades económicas. Una de ellas es el Low Income Filter (LIF), un filtro que excluye el programa de retenciones automáticas a ciertos contribuyentes morosos cuyos ingresos totales estimados se encuentran por debajo del 250% de las pautas federales de pobreza establecidas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Asimismo, están excluidos los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), que no deben confundirse con los beneficios jubilatorios tradicionales del Seguro Social. En este sentido, el organismo dejó de aplicar sistemáticamente este mecanismo sobre los beneficios por discapacidad el Seguro Social desde octubre de 2015.

Entre las alternativas disponibles están pagar el saldo pendiente, solicitar un plan de pagos en cuotas o pedir una demora temporal del cobro si atraviesan dificultades económicas. El IRS también contempla la posibilidad de presentar una oferta de transacción (Offer in Compromise) para quienes cumplan las condiciones del programa. La gestión debe realizarse directamente ante el organismo, la SSA no puede cancelar el embargo ni resolver la deuda tributaria.