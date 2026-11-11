Montaje de El Cronista USA con fotos de Shutterstock

Las fotos para la visa deben tomarse sin anteojos, salvo excepciones médicas.

La fotografía para solicitar la visa estadounidense debe cumplir requisitos sobre su antigüedad, el fondo y la forma en que aparece el solicitante. Una de las restricciones alcanza a los anteojos, que no están permitidos salvo excepciones médicas.

Además, el Departamento de Estado establece que la imagen debe ser a color, haberse tomado durante los últimos seis meses y reflejar la apariencia actual de la persona. Su aceptación corresponde a la embajada o al consulado donde se presenta la solicitud.

Cuándo pueden aceptarse los anteojos en la foto

La excepción contempla circunstancias médicas poco frecuentes que impiden retirarlos. La guía menciona como ejemplo una cirugía ocular reciente, cuando los anteojos son necesarios para proteger los ojos.

En esos casos, debe presentarse una declaración médica firmada por un profesional de salud. Usarlos habitualmente no figura como una excepción.

Aunque se acepten por razones médicas, la fotografía debe cumplir estas condiciones:

La montura no debe cubrir los ojos.

Los cristales no deben producir reflejos que los oculten.

No puede haber sombras ni refracciones que impidan verlos.

La excepción médica debe justificarse con una declaración firmada por un profesional de salud. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo debe aparecer el solicitante

La persona debe mirar directamente a la cámara, mostrar el rostro de frente y mantener una expresión neutral, con ambos ojos abiertos. El fondo debe ser liso, blanco o casi blanco.

La guía indica utilizar ropa de uso cotidiano. Tampoco admite auriculares ni dispositivos inalámbricos de manos libres. Los dispositivos auditivos que se usan habitualmente sí pueden aparecer.

Qué fotografías no se aceptan

El Departamento de Estado no acepta imágenes copiadas o escaneadas de licencias de conducir u otros documentos oficiales.

También excluye fotografías de cuerpo entero, imágenes de revistas y fotos de baja calidad tomadas con teléfonos o máquinas automáticas. Para preparar la imagen, recomienda recurrir a un servicio profesional de fotografía para visas.