Los extranjeros que tienen una residencia condicional deben cumplir con un trámite diferente para acceder a una Green Card de 10 años.

Los inmigrantes que tienen una Green Card con una vigencia de dos años en Estados Unidos no pueden renovarla mediante el procedimiento habitual del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). El organismo establece una excepción para los residentes permanentes condicionales, que deben cumplir con un trámite específico antes de que venza su tarjeta.

En estos casos, el formulario I-90 no permite extender la residencia ni obtener una Green Card de 10 años. En su lugar, los extranjeros deben presentar otra solicitud ante USCIS: el formulario I-751, si consiguieron la residencia por matrimonio, o el I-829, si accedieron mediante una inversión empresarial.

El plazo de presentación también es importante, ya que no cumplir con los requisitos puede poner en riesgo el estatus migratorio del residente.

Por qué los inmigrantes con una Green Card de dos años no pueden renovarla con el formulario I-90

El formulario I-90 es el trámite que utiliza el USCIS para renovar o reemplazar la Green Card. Sin embargo, los residentes permanentes condicionales que tienen una tarjeta válida por dos años no pueden utilizarlo para renovar su documentación cuando se acerca el vencimiento. En estos casos, deben solicitar la eliminación de las condiciones de su residencia mediante otro procedimiento migratorio.

Esta situación alcanza principalmente a dos grupos:

Inmigrantes que obtuvieron la residencia por matrimonio : cuando se casaron con un ciudadano estadounidense o residente permanente y, al momento de obtener la residencia, el matrimonio tenía menos de dos años.

Inmigrantes que obtuvieron la residencia por inversión: quienes accedieron al estatus condicional mediante la creación de una empresa comercial y una inversión de Estados Unidos.

La restricción no significa que los titulares de estas tarjetas nunca puedan presentar el I-90. USCIS permite utilizarlo para reemplazar una tarjeta condicional vigente que se perdió o se dañó, siempre que no esté vencida ni se encuentre dentro de los 90 días previos a su vencimiento. Lo que no pueden hacer es utilizarlo para renovar esa residencia condicional y obtener una tarjeta de 10 años.

El organismo migratorio establece una excepción para quienes obtuvieron la residencia por matrimonio o inversión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué formulario deben presentar antes USCIS para renovar su residencia permanente

En lugar del I-90, los residentes condicionales deben presentar una petición para eliminar las condiciones de su estatus migratorio. El formulario depende de cómo obtuvieron la Green Card:

Formulario I-751 : corresponde a quienes recibieron la residencia condicional por matrimonio. En general, deben presentarlo conjuntamente con su cónyuge ciudadano estadounidense o residente permanente.

Formulario I-829: está destinado a quienes obtuvieron la residencia condicional a través de una inversión empresarial y necesitan demostrar que cumplen los requisitos para eliminar las condiciones.

Ambos procedimientos tienen como objetivo que USCIS revise el cumplimiento de los requisitos migratorios y, si aprueba la petición, conceda la residencia permanente sin condiciones, que se acredita mediante una Green Card con una vigencia de 10 años.

Cuándo deben presentar el I-751 o el I-829 para evitar perder su Green Card

Los residentes condicionales deben prestar atención a la fecha de vencimiento que figura en su tarjeta, ya que no pueden esperar a que expire para iniciar el procedimiento habitual. Tanto el I-751 como el I-829 deben presentarse, en los casos de presentación conjunta o estándar, durante los 90 días inmediatamente anteriores al vencimiento de la residencia condicional.

Si no presentan la petición correspondiente dentro del plazo, pueden perder automáticamente su estatus de residente permanente condicional y quedar sujetos a procedimientos de expulsión de Estados Unidos.

Una vez que USCIS recibe y acepta correctamente la petición, envía un comprobante de recepción que extiende la validez de la residencia condicional mientras se resuelve el caso. Ese aviso, junto con la Green Card vencida, sirve como evidencia del estatus migratorio durante el período de extensión indicado por la agencia.